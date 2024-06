¡Que fuerte! 'Chorri' Palacios dispara contra Piero Quispe: "Le están dando mucha responsabilidad"

Piero Quispe no ha terminado de convencer a los hinchas de la Selección Peruana, y tampoco a leyendas como el 'Chorri' Palacios, que criticó la responsabilidad que se le da al volante como el 'conductor' del equipo.

El exdelantero de Sporting Cristal se expresó en contra de ponerle mucha presión al futbolista de Pumas, y detalló que se debe tener paciencia con el desarrollo de su carrera, pues los jugadores peruanos maduran lento.

Palacios precisó que a diferencia de Quispe, él apenas cumpliendo la mayoría de edad ya tenía altas expectativas de cara a su futuro, y que a los 24 años ya estaba saliendo al exterior.

"A los 20 años ya no son muchachos. Yo debuté a los 18 años y quería comerme el mundo. Me fui a los 24 años al exterior. No hay que tratarlo como un chiquillo. Es un buen jugador. Yo, por ejemplo, veía a otros jugadores extraordinarios, no me quedaba con lo que tenía, eso me hizo crecer futbolísticamente", añadió.