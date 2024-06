¿Llegará al Clausura? Sergio Peña y su tajante respuesta a su posible llegada a Alianza: "Estoy agradecido, pero..."

El mediocampista de la Selección Peruana, Sergio Peña, no se guardó nada al ser consultado sobre su posible llegada a Alianza Lima y dejó una tajante respuesta sobre el futuro de su carrera. ¿Volverá a la Liga 1? Esto fue lo que dijo.

Las palabras del también futbolista de Malmo tuvieron lugar en entrevista para L1 Max, donde dejó en claro que el equipo de La Victoria siempre tendrá prioridad durante el mercado de pases.

Y si bien agradeció el interés mostrado por los blanquiazules, Sergio Peña aseguró que en estos momentos solo está pensando en la Copa América 2024 y la participación de Perú.

"Siempre lo he dicho, Alianza siempre va a tener prioridad y va a estar siempre en mi cabeza cuando haya algún mercado. Alianza ha demostrado interés, estoy agradecido, estoy contento, pero ahora estoy concentrado en la Copa América, no tengo cabeza para otra cosa", declaró.

Además, el mediocampista de la Selección Peruana señaló que volver a Alianza Lima no significaría un paso fácil para él a nivel personal.

Ello debido a que su familia es un factor clave en su toma de decisiones, por lo que pensará también en sus seres queridos a la hora de definir su futuro.

"La decisión no es solo mía, también es de mi familia, de mi hija. Tiene mucho que ver. Así que, lo que tenga que pasar, va a pasar hoy, en un año o dos años, pero espero volver", agregó.

Y si bien Sergio Peña reafirmó que está enfocado en la Selección Peruana y la Copa América, no descartó pegar la vuelta a la Liga 1.

De hecho, señaló que está totalmente con poder regresar al conjunto íntimo en los próximos años.

"Quién no quisiera estar en Alianza, quién no quisiera volver a Alianza, pero no es una decisión fácil al estar en Europa tanto tiempo y tener 29 años. La Copa América es mi foco. Estoy agradecido, las puertas siempre van a estar abiertas. Vamos a ver qué sucede", culminó.