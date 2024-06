¡Que fuerte! Hernán Barcos arremete contra hinchas de Alianza Lima: "Sus críticas son a base de mentiras"

23/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos se destapó en una reciente entrevista, en donde mencionó diversos tópicos alrededor de su carrera profesional, cómo maneja las críticas de los hinchas y qué espera de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura.

El 'Pirata' respondió a sus críticos en diálogo con Depor, e incluso arremetió contra un sector de la hinchada, alegando que la gran mayoría de los comentarios negativos hacia él son mentiras.

"Yo sé quien soy, y después lo que puedan decir de mí, el 90 por ciento de los que me critican, son mentiras, entonces, para qué me voy a poner a contestarle a todos y darle oído a cosas que por ahí esperan que yo les conteste. No vivo de eso yo. Yo tengo mi familia que es lo más importante, mi trabajo, mi negocio, y estoy pensando en el mañana, en el futuro, ver qué hago y qué no hago, entonces, tengo cosas más importantes que estar escuchando a gente que no vale la pena", expresó.

Equipo con autocrítica

Por otro lado, el delantero señaló que cada uno de los futbolistas de Alianza Lima fueron conscientes de los errores cometidos y cómo estos afectaron los objetivos propuestos antes del inicio de la temporada.

"Obvio. Si no llegamos es por un poquito más de cada uno. Todos tenemos que hacer una autocrítica y ver el por qué de no llegar y eso es lo que ahora estamos haciendo, y trabajando para que en el Torneo Clausura no vuelva a suceder", dijo.

En ese sentido, no pudo ocultar que el conjunto se vio afectado por no ganar el Torneo Apertura, y que hubo una sensación de incomodidad, pues el grupo estaba consolidado y unido.

"Nos dolió porque se hicieron las cosas bien, por detalles nos quedamos afuera de las dos competiciones; quedamos lejos del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores nos quedamos ahí, por detalles, y eso es lo que más incomoda porque tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico", añadió.

¿Habló de su retiro?

Lo más impactante, sin dudarlo, fue que Barcos hizo hincapié en su posible retiro del fútbol, indicando que por el momento no piensa en ello, y que está enfocado en seguir sumando partidos con la blanquiazul.

"Me estoy sintiendo bien. Yo voy semestre a semestre. O año a año. No le doy mucha bola a la edad, sino a cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, me siento capaz, estoy tranquilo. Y si Dios quiere, puedo jugar un año más. Todavía estoy teniendo ofertas de clubes", comentó.

Hernán Barcos reveló detalles de su relación con sus compañeros y los hinchas en Alianza Lima, sorprendiendo a más de uno.