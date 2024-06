Luis Advíncula es visto cojeando y usuarios recuerdan a Sheyla Rojas

22/06/2024 / Exitosa Noticias / Tendencias

La preocupación por el estado físico de Luis Advíncula crece luego de que fue visto cojeando al salir del hotel de concentración de la selección peruana. El jugador, pieza clave en el equipo nacional, sufrió una lesión durante el partido contra Chile, lo que ha generado dudas sobre su participación en la Copa América. La difusión de estas imágenes provocó que algunos usuarios, especialmente hinchas de la 'Bicolor', mencionaran a Sheyla Rojas en redes sociales.

¿Qué pasó con Luis Advíncula?

Durante el partido contra Chile, Luis Advíncula tuvo que abandonar el campo de juego a los 34 minutos del primer tiempo debido a una molestia muscular. En su lugar ingresó Marcos López, mientras que el futbolista de Boca Juniors mostraba visibles problemas para caminar al retirarse, expresando su frustración por la situación.

Recordemos que previo a esta lesión, Luis Advíncula ya había sufrido un desgarro en el aductor derecho durante un partido con Boca Juniors en Argentina. Aunque había mostrado señales de recuperación, parece que no estaba completamente rehabilitado, lo que podría haber contribuido a la recaída durante el encuentro internacional.

La ausencia de Luis Advíncula representa un golpe duro para la selección peruana, ya que es un jugador fundamental y uno de los referentes del equipo. Su velocidad y habilidades defensivas han sido cruciales en el esquema táctico del equipo nacional.

Luis Advíncula es visto cojeando

Este sábado por la mañana, Luis Advíncula dejó el hotel de concentración del equipo para someterse a pruebas médicas que determinarán la gravedad de su lesión y el tiempo de recuperación necesario. La incertidumbre rodea el diagnóstico y el pronóstico, mientras los hinchas esperan noticias sobre la disponibilidad del 'Rayo' para futuros partidos.

ADVÍNCULA PREOCUPA A PERÚ 🚨



🇵🇪 Con dificultad para caminar, el Rayo salió del hotel de concentración para realizarse exámenes tras lesionarse en el duelo ante Chile en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



🎙 @zapccamila en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/C362VU4q0d — DSPORTS (@DSports) June 22, 2024

Usuarios recuerdan a Sheyla Rojas

Después de que las imágenes se difundieran, los usuarios en redes sociales comenzaron a mencionar a Sheyla Rojas y es probable que te preguntes por qué.

Luis Advíncula es visto cojeando y usuarios recuerdan a Sheyla Rojas

Hace algunos años, Magaly Medina reveló un ampay, involucrando a Luis Advíncula y Sheyla Rojas, quienes supuestamente se encontraron en España cuando ambos estaban solteros. Sin embargo, esto no fue considerado como algo grave.

Lo curioso es que, antes del presunto encuentro, Sheyla Rojas habría hablado del tema, destacando algunas frases como "Que se manifieste primero", "Pasaje, plata, shopping, paseos y atraco".

Esto desencadenó el comentario que ha captado la atención de todos: " Que me deje coja ". Finalmente, concluyó con un " si no next ".

Como era de esperarse, esta frase emblemática comenzó a ser ampliamente utilizada en las redes sociales, llegando a convertirse en tendencia en varias plataformas.

A pesar de las imágenes de Luis Advíncula cojeando al dejar el hotel de concentración de la selección peruana, los hinchas conservan su sentido del humor. Por eso, rápidamente mencionaron a Sheyla Rojas y su famosa frase "Que me deje coja, si no next", relacionada con el jugador del Boca Juniors.