Raúl Ruidíaz NO JUGARÁ en Universitario: Las razones por las que la 'Pulga' no será parte del centenario

29/08/2024

Raúl Ruidíaz no será parte del centenario de Universitario de Deportes. La 'Pulga' no pudo acordar su salida del Seattle Sounders y, en la siguiente nota de Exitosa, te revelaremos las razones, por las que este pase no llegó a darse.

Ruidíaz no llega a Universitario

Después de muchas semanas rumoreándose la supuesta llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario, se conoció que finalmente este posible fichaje no podrá hacerse realidad.

De acuerdo a información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, el pase de la 'Pulga' a la 'U' no llegó a buen puerto debido a que este, a pesar de los esfuerzos realizados, no llegó a liberarse del Seattle Sounders tras ser considerado como una pieza clave para el equipo de la MLS y buscar que se respete el contrato que firmó hasta fin de año.

"Estaba todo encaminado, acordado, con lo que el peruano buscó liberarse, pero Seattle Sounders no lo deja salir porque lo consideran clave en el equipo por lo que pelean futbolísticamente y, lo más importante, buscan que se respete el contrato que es hasta fin de año", señaló en un primer momento el hombre de prensa.

🚨Finalmente Raúl Ruidíaz no llega a Universitario de Deportes para este torneo Clausura.

Entre otras de las razones, Peralta menciona que la 'U' nunca llegó a negociar el pase de Ruidíaz a las filas 'cremas', siendo el mismo futbolista, quien buscó su salida del club de la MLS bajo sus formas y condiciones, sobre todo porque los 'merengues' no iban a asumir económicamente su traspaso por unos meses.

"Hay que señalar que la 'U' nunca negoció con el club de la MLS, el jugador buscó su salida bajo sus formas y condiciones pero nunca pudo destrabar esto ¿Y por qué no se negoció directamente de club a club? La 'U' no iba a asumir económicamente una salida por unos cuantos meses de contrato que restaban cuando el esfuerzo estaba puesto en los años de contrato que ofreció", continuó explicando.

La 'U' peleará el Clausura sin Ruidíaz

Finalmente, agregó que si el tema con Ruidíaz se alargó mucho fue porque el delantero era la única opción que tenía Universitario respecto a un "salto de calidad al equipo". Ahora, con esta noticia, se sabe que los 'cremas' pelearán lo que queda del Clausura con el equipo que actualmente tienen.

"¿Por qué se alargó tanto el tema? Ruidiaz era la única opción importante que se tenía en la U porque se creía le iba a dar un salto de calidad al equipo. No hay más posibilidades y los merengues pelearán el torneo con lo que tienen", agregó.

De esta manera, se conoció que Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario de Deportes debido a un acuerdo fallido entre el y el futbolista peruano.