Alianza Lima: ¿Paolo Guerrero podrá ser inscrito luego del cierre del libro de pases de la Liga 1?

La hinchada de Alianza Lima ya se encontraba preparada para recibir por todo lo alto a Paolo Guerrero después de tantas idas y vueltas. El atacante quedó libre de la César Vallejo luego que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas fallara a su favor por lo que desde este lunes 26 de agosto quedó libre y podrá fichar por cualquier otro club.

En un inicio, se especulaba que el 'Depredador' sería oficializado en las redes sociales de la institución íntima este martes, pero la operación no pudo cerrarse comenzando a generar preocupación en la parcialidad blanquiazul. Incluso, en las últimas horas se conoció que el acuerdo todavía no se firmó debido a inconvenientes que no le terminan de cerrar al máximo goleador de la Selección Peruana.

Como era de esperarse, el futuro inmediato de Paolo Guerrero es tema principal en los programas deportivos nacionales y este fue el caso de 'L1 Radio'. Ahí, la periodista Ana Lucía Rodríguez aseguró que el tema aún no está cerrado pese a que se dijo que ya existía un acuerdo con Alianza Lima. La conductora dejó en claro que la directiva victoriana solo espera el visto bueno del futbolista para finalmente anunciarlo en redes sociales.

"Yo sabía que hasta ayer (lunes) lo estaban esperando en Alianza para ver si ya se daba el ok para publicar que ya estaba, pero por no haber firmado, han aguantado todo. Tengo entendido que todavía no está el 'ok' de Paolo porque hay algunos detalles en el contrato que no está de acuerdo. Me parece que por tema económico no es. Alianza vuelve el jueves a entrenar, y Paolo debería estar el jueves entrenando", precisó.