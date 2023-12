¡Refuerzo en ataque! Universitario tendría todo listo para sumar a un conocido delantero argentino

Luego de haber conseguido la estrella 27 este año, Universitario busca llegar de la mejor manera soñando con el bicampeonato en su centenario. Según el periodista Germán García, un delantero argentino que se sumaría como refuerzo al merengue volvería en 2024.

García informó que el atacante Bruno Sepúlveda, quien estuvo cerca de llegar a la 'U' este año pero no firmó por el club por dificultades en su documentación, estaría entre los objetivos del club.

Teniendo un gran desempeño y disputando la mayoría de partidos como titular en Barracas Central, Sepúlveda en 36 partidos anotó 6 goles y brindó 3 asistencias. Si bien no son números extraordinarios, fue el futbolista más destacado de su club.

En entrevista con el medio Radio U 1924, Sepúlveda indicó que no recibió el llamado de Universitario por el momento, pero espera que cuenten con el para la próxima campaña.

"Sinceramente no tengo idea, ojalá que si me llamen. Pero no hay más que decir", expresó.