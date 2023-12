¡Faltaría solo la firma! El experimentado entrenador que llegaría a Universitario según prensa argentina

Tras la salida repentina de Jorge Fossati del banquillo de Universitario, el club habría colocado una serie de candidatos en el cargo de entrenador. Según informan desde Argentina, un experimentado técnico del país sería el principal candidato a comandar a los 'cremas'.

Según el periodista Germán García, el técnico que se asienta como candidato a dirigir a Universitario es Omar De Felippe, actual DT de Central Córdoba.

Si bien De Felippe culmina contrato en diciembre del próximo año, la oferta del cuadro merengue sería lo suficientemente tentadora para dirigirlos durante su Centenario.

El técnico tiene experiencia en clubes como Platense, Atlético Tucumán, Newell's, Vélez Sarsfield, Emelec o Independiente, desarrollando la mayor parte de su carrera en el fútbol argentino.

De Felippe es un apasionado por la pelota parada y las jugadas preparadas. En cuanto a su propuesta dentro del campo, destaca la gran presión que ejercen sus equipos en ofensiva, además de tener un juego de posesión constante.

Durante su paso por Emelec dejó múltiples declaraciones acerca de su juego, alegando que es un 'hincha' de los extremos y atacantes físicamente poderosos.

"Si tengo la posibilidad de tener los jugadores que quiero, me gusta tener enganche, delanteros por adentro y por afuera. En defensa mayormente prefiero trabajar con cuatro. Pero más allá del sistema lo importante es el concepto. Conmigo el jugador tiene permiso para jugar. Ese concepto no se negocia y es el punto de partida. Cuando se empieza a animar a jugar, ahí me doy permiso yo para implementar otras variantes, incluso dentro de un mismo partido", expresó De Felippe.