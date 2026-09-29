Avengers Doomsday: protagonista confiesa que actuó sin entender la trama de la película

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alan Cumming regresará como Nightcrawler en Avengers: Doomsday, pero reconoció que terminó el rodaje sin conocer por completo la historia. El actor también contó que nunca coincidió físicamente con Florence Pugh durante una escena, pues ambos trabajaron mediante sus respectivos dobles de acción.

Alan Cumming desconocía parte de la historia

Según Entertainment Weekly, Cumming explicó que Marvel mantuvo bajo reserva varios detalles de Avengers: Doomsday. El actor señaló que no recibió toda la información sobre la historia y que buena parte de su trabajo se realizó frente a pantallas azules, sin conocer siempre el contexto completo.

El actor relató que una de las pocas escenas realizadas en un espacio físico incluyó una explicación sobre unos robots gigantes. Sin embargo, Cumming prefirió recibir indicaciones concretas sobre sus movimientos antes que conocer todos los detalles de la situación que debía representar durante aquella secuencia de la película.

Cumming no interpreta a Nightcrawler desde X-Men 2.

El intérprete explicó que su participación estuvo marcada por instrucciones específicas sobre dónde debía colocarse y qué acciones realizar. Por ello, describió su experiencia de manera sencilla: debía cumplir las indicaciones recibidas mientras interpretaba nuevamente a Nightcrawler, personaje que retomó para esta producción de Marvel.

Florence Pugh y los dobles de acción

La situación también involucró a Florence Pugh, quien interpreta nuevamente a Yelena Belova. Cumming contó que ambos se encontraron en los Emmy y descubrieron que, aunque sus personajes compartían una escena, ellos no habían trabajado directamente juntos durante la filmación de esa secuencia.

Según el actor, cada intérprete había realizado sus respectivas partes junto al doble de acción del otro. Cumming explicó que conoció personalmente a Pugh durante los Emmy y ambos comentaron la particular situación ocurrida mientras se grababan las escenas de Avengers: Doomsday.

El actor vuelve como Kurt Wagner, conocido como Nightcrawler, más de dos décadas después de interpretar al personaje en X2: X-Men United. Su regreso forma parte de la incorporación de varios personajes relacionados con las antiguas películas de X-Men al universo cinematográfico de Marvel.

Florence Pugh como Yelena Belova.

Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026. La película reúne a personajes de distintas producciones de Marvel, mientras que Cumming retoma uno de sus papeles más reconocidos dentro de la franquicia de X-Men para esta nueva historia.

La experiencia relatada por Cumming muestra que su participación en Avengers: Doomsday estuvo marcada por el secretismo del proyecto, el uso de pantallas azules y dobles de acción. El actor aseguró que no conoce toda la trama de la película, pese a haber completado su participación.