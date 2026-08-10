Presentan proyecto para derogar polémica ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre la Ley del Artista vuelve a instalarse en la agenda del nuevo Congreso bicameral. La norma, aprobada en mayo de 2026, creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) y estableció que solo quienes tuvieran títulos de escuelas superiores, institutos o universidades podían ser reconocidos como artistas profesionales.

Desde su promulgación, fue objeto de críticas por considerarse un retroceso en la libertad de creación y un mecanismo de exclusión para miles de artistas autodidactas.

Proponen derogar ley

Sin embargo, este lunes 10 de agosto, la diputado Rossana Alayza Maccera, del Partido del Buen Gobierno, presentó el Proyecto de Ley N° 00012-2026-2031-CD que propone derogar la Ley N° 32645. La iniciativa busca restituir un marco de libertad para el ejercicio artístico y evitar que la institucionalidad cultural se convierta en una barrera burocrática.

El texto cuenta con respaldo de otros 11 legisladores de su bancada, quienes coinciden en la necesidad de revisar las normas aprobadas en el anterior Parlamento.

Argumentos centrales

La propuesta sostiene que el arte no puede ser reducido a un título académico, pues su valor radica en la creatividad, la innovación y la capacidad de transmitir mensajes sociales y culturales. Según el proyecto, la ley vigente vulnera derechos fundamentales como la libertad de trabajo y la libertad de expresión artística, al imponer requisitos que limitan el acceso a la profesión.

Los impulsores remarcan que la derogatoria permitirá reconocer la diversidad cultural del país y garantizar que los artistas puedan ejercer sin condicionamientos burocráticos. Además, advierten que la norma actual genera un escenario de discriminación, al excluir a quienes desarrollan su talento en espacios alternativos o comunitarios.

La polémica detrás de la Ley del Artista

La aprobación de la Ley N° 32645 estuvo marcada por controversias. En el proceso legislativo se incluyó un texto sustitutorio que impedía ejercer como decano de cualquier colegio profesional a quienes estuvieran inhabilitados por otra entidad del Estado.

Esta disposición coincidió con el caso de Delia Espinoza, lo que alimentó sospechas de que la norma había sido diseñada con fines políticos y no en beneficio del sector artístico.

La presentación del proyecto de derogatoria abre un nuevo capítulo en el debate cultural y legislativo. El Congreso ahora deberá evaluar si la ley vigente realmente fortalece la institucionalidad del arte o si, como sostienen sus críticos, representa mas bien un obstáculo para la diversidad y el ejercicio libre de la profesión artística.