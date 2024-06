¿Renato Tapia se pierde la Copa América?: Futbolista emite polémico comunicado respondiendo a la FPF

La Selección Peruana podría perder a su principal futbolista de cara a la Copa América, pues Renato Tapia publicó un polémico comunicado en donde informó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no pudo apoyarlo en algunos trámites de cara al viaje.

Mediante un pronunciamiento oficial, el volante del Celta de Vigo lamentó fuertemente el no poder acompañar al combinado nacional a los próximos partidos en Estados Unidos, en donde se disputará el amistoso contra El Salvador y los encuentros por el certamen continental.

Según el propio Tapia comenta, su contrato con el equipo español vence el próximo 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales está abierto hasta agosto, lo que significa que podría pasar algunos meses como agente libre, y en consecuencia, sin seguro médico de por medio.

La peor parte de esta situación es que ya habría sido conversada con los dirigentes de la FPF, y más precisamente, con Agustín Lozano, pero la solución no ha llegado hasta el día de hoy.

Concluyendo con su comunicado, el jugador precisó que esperaba que los directivos llegaran a solucionar los problemas con su seguro en los últimos días, lo cual no ocurrió.

Esto habría llevado a que el volante tome la fuerte decisión de no viajar a los Estados Unidos.

"Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucionase el tema. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por ello que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", finalizó.