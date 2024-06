Paco Bazán se descontrola y ANIQUILA a Jefferson Farfán: "Cachudo y soplón"

Paco Bazán, exarquero de Universitario de Deportes, aniquiló sin piedad contra Jefferson Farfán en un comentario que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El desencuentro surgió a raíz de una entrevista que la 'Foquita' sostuvo con Diego Penny en el programa 'Enfocados', en la cual menospreció la carrera del conductor de 'El deportivo en otra cancha'.

En el programa de YouTube 'Loco ni Santo', Erick Delgado lanzó duras críticas a Diego Penny por insinuar que el exarquero de Deportivo Municipal no había salido al extranjero para trabajar.

Estas declaraciones ofendieron a Erick Delgado, quien respondió con una serie de ataques. Sin embargo, la situación escaló cuando Paco Bazán se unió al programa por llamada telefónica y dirigió sus comentarios hacia Jefferson Farfán.

"Me está picando la lengua por mandar un par de puñales porque ese jugador se ha vuelto el nuevo soplón del fútbol peruano , y no me refiero a Diego Penny. Usted (Erick Delgado) tendrá que solucionar sus problemas con Penny", dijo Paco Bazán.

"No solo he visto a la Foquita hacer su show, me da risa porque yo no me pico, ¿me entiendes? No he escuchado lo que Diego Penny ha dicho de mi", agregó, en una evidente alusión a las declaraciones despectivas de Farfán sobre su carrera.