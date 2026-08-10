Terremoto en Colombia: CONMEBOL suspende partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El terremoto que sacudió Colombia este lunes provocó cambios en el calendario del fútbol. La CONMEBOL suspendió temporalmente dos partidos programados en territorio colombiano: Deportes Tolima contra Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, y Santa Fe frente a River Plate, por la Copa Sudamericana.

Partidos afectados por la emergencia

La medida fue comunicada por la CONMEBOL después de la emergencia en Colombia. El organismo informó que los encuentros internacionales previstos en territorio colombiano quedaron suspendidos de manera temporal, mientras continúa la atención de la situación generada por el sismo registrado durante jornada del lunes.

El primer encuentro involucrado es Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El compromiso debía disputarse en Ibagué, pero la programación quedó modificada luego de la decisión adoptada por el organismo sudamericano ante la emergencia colombiana.

El segundo duelo afectado corresponde a la Copa Sudamericana. Independiente Santa Fe debía recibir a River Plate en Bogotá, por la ida de los octavos de final. El partido tampoco se disputará en la fecha establecida, por lo que equipos deberán esperar una nueva programación.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano.



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Según la CONMEBOL, la suspensión responde a la situación de emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia. El organismo expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y señaló que las nuevas fechas de los encuentros serán comunicadas oportunamente, sin establecer un calendario definitivo para compromisos.

Nueva programación todavía pendiente

En el caso de Santa Fe y River Plate, la serie de octavos de final quedó pendiente de una nueva fecha. El encuentro de ida estaba previsto en Bogotá, mientras la revancha debe jugarse en Buenos Aires, de acuerdo con el calendario para la eliminatoria.

La situación modifica los planes de Deportes Tolima e Independiente del Valle, que debían enfrentarse por los octavos de final de la Copa Libertadores. El compromiso quedó sin fecha confirmada después de la suspensión temporal anunciada por la CONMEBOL tras el terremoto en Colombia.

Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano.



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La CONMEBOL indicó que comunicará posteriormente las nuevas fechas de los encuentros suspendidos. Por ahora, Tolima vs. Independiente del Valle y Santa Fe vs. River Plate permanecen pendientes de programación, mientras continúa la atención de las consecuencias del terremoto registrado este lunes en Colombia.

El cambio de calendario se produce en una jornada marcada por el terremoto en Colombia y sus consecuencias. La decisión de la CONMEBOL deja en pausa los compromisos internacionales en el país, incluidos los partidos de Tolima, Independiente del Valle, Santa Fe y River Plate.