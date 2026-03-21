Pol Deportes recibe inesperada sorpresa de Flamengo tras cubrir uno de sus partidos: "Encantados..."

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pol Deportes recibió una inesperada sorpresa a través de redes sociales por parte del club Flamengo, equipo que lo invitó para presenciar un partido de la Liga de Brasil en el emblemático Maracaná.

Pol Deporte recibe mensaje de Flamengo

¡Perú sigue siendo clave! Esta vez, Cliver Huamán llegó hacia el Maracaná para ser parte del equipo de reporteros de la séptima fecha del Brasileirao Serie A, tras la invitación del Flamengo al joven narrador nacido en Andahuaylas.

Como se recuerda, Pol Deportes obtuvo popularidad durante la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, encuentro deportivo al cual no pudo ingresar y que motivó a realizar la narración desde un cerro cercano al estadio Monumental.

Ahora, meses después del encuentro en Lima, el joven narrador de deportes fue invitado a cubrir la disputa entre el 'Mengao' y Remo el pasado jueves 19 de marzo, encuentro ganado por Flamengo.

El joven de 16 años presenció la victoria del equipo que lo recibió en Brasil, dando espacio a disfrutar junto con los fanáticos del equipo quienes reconocieron a Cliver tras su ganada popularidad desde la Libertadores en la capital peruana.

Sin embargo, un gran gesto del club Flamengo ha sorprendido a los internautas. A través de su cuenta oficial de X, el equipo envío un emotivo mensaje a Pol Deportes, tras recibirlo como reportero de su partido. "Encantados de tenerte en casa, Cliver", se lee en su publicación.

Encantados de tenerte en casa, Cliver ❤️🖤 pic.twitter.com/z7PnqLxNYZ — Flamengo (@Flamengo_es) March 21, 2026

Encuentro entre Pol Deportes y Danilo

Cliver compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un encuentro con el futbolista de Flamengo, Danilo Luiz da Silva, quien no dudó en reconocer el trayecto del joven narrador que continúa cumpliendo sus metas.

Pol Deportes le pidió un consejo para motivar a todos los que buscan cumplir sus sueños, momento en que Danilo felicitó a nuestro Cliver por sus logros alcanzados. "Un placer conocerte en persona", comentó y alcanzó en regarle una camiseta del equipo con su nombre.

"Estoy muy orgulloso de conocerte. Tú haces un trabajo muy bonito y para todos los niños de Brasil o Perú, que nunca dejen de soñar", añadió el futbolista.

Finalmente, Cliver no dudó en narrar el gol ante Danilo por el cual logró alcanzar popularidad. "Eres un crack, buena suerte", le comentó el deportista.