Richard Acuña acusa a Alianza Lima de maniobras turbias en el fichaje de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, uno de los futbolistas más icónicos de Perú, ya no es parte del club César Vallejo. La Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió que el exjugador de Alianza Lima quede libre a partir de este momento. Richard Acuña, presidente de la institución, expresó su descontento y preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el fútbol peruano.

En una reciente rueda de prensa, Richard Acuña compartió los detalles de la situación actual entre Paolo Guerrero y la César Vallejo. El presidente de la institución reveló que su equipo legal ya presentó su postura ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FPF, lamentando profundamente que el fichaje de Paolo Guerrero, que había despertado tanta ilusión en Trujillo, termine de esta manera.

"Hace unos días se presentó el asesor legal con el gerente deportivo en la Cámara de Disputas. Sé muy bien que hubo una presentación de Paolo y su área legal. Nos hubiera encantado que Paolo concluya su contrato en César Vallejo, había una ilusión, no solo del club, sino también de la afición trujillana, los hinchas y los mismos auspiciadores", comentó Richard Acuña.

El presidente del club César Vallejo destacó que el principal objetivo del club es evitar que se siente un precedente donde cualquier futbolista pueda desligarse unilateralmente de su equipo, ignorando un contrato firmado.

"A nosotros nos interesa de sobremanera el respeto a las leyes, evitar un mal precedente deportivo e internacional. No creo justo que un jugador, o cualquier colaborador, diga que porque 'ya no quiero, me tengo que ir'. Entiendo la libertad de trabajo, pero también el respeto a la ley, el contrato, las instituciones y el fútbol peruano", agregó Richard Acuña.