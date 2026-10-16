Uruguay deja atrás las tarjetas amarillas y rojas: así es el nuevo sistema digital que empiezan a usar los árbitros

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol de Uruguay comenzó a experimentar con una nueva herramienta que podría transformar una de las imágenes más tradicionales del deporte. Los árbitros probaron una tarjeta digital que reemplaza las cartulinas amarillas y rojas por un dispositivo electrónico parecido a un teléfono celular, capaz de mostrar las sanciones y registrarlas automáticamente.

El sistema tuvo su estreno público durante la victoria por 3-0 de Nacional sobre Rentistas, disputada en el estadio Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El árbitro Eduardo Varela fue el encargado de utilizar la herramienta durante el encuentro.

Una nueva forma de registrar faltas

El aparato cuenta con dos pulsadores, uno amarillo y otro rojo. Cuando el juez sanciona a un futbolista, presiona el botón correspondiente, observa los dorsales disponibles y selecciona al jugador involucrado. La pantalla muestra entonces el color de la tarjeta, mientras la incidencia queda registrada dentro del sistema.

La principal innovación no radica únicamente en sustituir la cartulina física. El dispositivo se conecta con COMET, la plataforma que utiliza la Asociación Uruguaya de Fútbol para gestionar la información de sus competiciones. De esta forma, estas incidencias pueden cargarse durante el partido, sin que el árbitro deba anotarlas manualmente y digitalizarlas después.

Asimismo, la herramienta permite ingresar sustituciones, penales y otros eventos del juego. Con ello, la AUF busca reducir las tareas administrativas de los jueces, acelerar la elaboración de los informes y centralizar los datos oficiales en tiempo real.

El estreno también produjo un episodio inédito. A los 89 minutos, Eduardo Varela utilizó la tarjeta roja digital para expulsar a Nahuel Gelos, jugador de Nacional, luego de una infracción contra Sebastián Diana. Fue la primera expulsión registrada públicamente mediante este sistema.

Se digitaliza el arbitraje. En Uruguay se estrenaron las primeras tarjetas electrónicas 🟨🟥



El árbitro usa un dispositivo que brilla en amarillo o rojo al sancionar y los datos de amonestaciones, goles y cambios viajan al sistema oficial de la liga. pic.twitter.com/zCpe8xJget — Santiago Puente (@santipuente) October 16, 2026

Una innovación con problemas de visibilidad

Sin embargo, como todo lo que inicia a probarse por primera vez, se evidenció una dificultad importante: distinguir los colores desde cierta distancia.

El dispositivo iba a estrenarse anteriormente en el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, pero la luz ambiental impedía observar correctamente la pantalla. Incluso durante el encuentro nocturno entre Nacional y Rentistas, comentaristas señalaron que el público no siempre lograba identificar si la sanción era amarilla o roja.

Así pues, la nueva tarjeta digital promete brindar rapidez y precisión administrativa durante los partido, pero su expansión dependerá de que consiga comunicar las sanciones con la misma claridad inmediata que las cartulinas tradicionales, tan familiares ya para los aficionados.