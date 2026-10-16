Jairo Vélez expresa su orgullo de jugar por la selección peruana: "Gracias Perú, un privilegio"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Jairo Vélez ha sorprendido a los hinchas de la selección peruana con un mensaje en el que ha expresado el orgullo que tiene al vestir la camiseta rojiblanca lo cual lo calificó como "un privilegio".

Jairo Vélez agradecido con defender los colores de la selección peruana

Como parte de su objetivo de realizar unas óptimas eliminatorias sudamericanas que le permitan obtener la clasificación de la Copa del Mundo 2030, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presidida por Agustín Lozano, eligieron al técnico brasileño Mano Menezes como el seleccionador nacional para lograr esa meta.

Sin embargo, desde que asumió las riendas ha disputado ocho amistosos en los que solo se ha demostrado que la Blanquirroja parece no encontrar la fórmula para replicar si quiera el estilo impregnado en la era de Ricardo Gareca.

Aún así en medio de un contexto que se torna lúgubre, hay futbolistas que han sabido aprovechar la oportunidad de formar parte de la nómina y destacar como es el caso del atacante Jairo Vélez, que si bien es ecuatoriano de nacimiento, su oportunidad de jugar por Perú llegó gracias a que contaba con DNI peruano y por su gran actuación que viene teniendo en Alianza Lima.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista de 31 años compartió la sensación que tiene tras su experiencia de defender los colores de un país que le abrió las puertas en el 2017 tras ser fichado por la Universidad San Martín proveniente de Vélez Sarsfield, de Argentina. Extendió su agradecimiento y citó un mensaje bíblico.

"Gracias Dios por permitir estar y vestir la Bicolor gracias Perú. Un privilegio. Encomienda a Jehová tu camino,Y confía en él; y él hará. Salmos 37:5", escribió en la descripción del post en el que adjunto fotografías de él en el combinado patrio", manifestó.

Los números de Jairo Vélez con la Blanquirroja

Durante la era de Mano Menezes, Jairo Vélez ha sido un jugador muy determinante debido a que se ha convertido en el goleador de este proceso con 5 anotaciones en 6 apariciones.

Arrancó con un doblete ante Honduras, luego apareció con un tanto ante Haití en el primer triunfo de la Bicolor contra Haití. También anotó en la derrota ante España y su última diana fue en el empate ante México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual futbolista de Alianza Lima y la Blanquirroja, Jairo Vélez, compartió un mensaje de agradecimiento con el país que le dio la oportunidad de defender sus colores a nivel internacional. "Gracias Dios por permitir estar y vestir la Bicolor gracias Perú. Un privilegio", expresó.