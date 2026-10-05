Magaly responde con todo a periodista que sugirió su retiro de la televisión: "No dejo que nadie dirija mi vida"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa su futuro en la televisión luego de que una periodista sugiriera que debería retirarse por los distintos procesos judiciales que ha afrontado en los últimos años. La conductora de Magaly TV, La Firme no se quedó callada y respondió con la contundencia que la caracteriza.

Magaly Medina responde a pedido de retiro

En medio de las Elecciones 2026, Magaly Medina fue abordada por las declaraciones de Rossmery Vargas, periodista de Show.pe, quien consideró que la conductora debería evaluar seriamente dejar las pantallas debido a los problemas legales que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Vargas sostuvo que la 'Urraca' debería pensar en su tranquilidad personal y mencionó los procesos judiciales que ha tenido con distintas figuras de la farándula peruana. "Ella no necesita estar en televisión", aseguró la periodista.

"Yo que ella, este año me retiro con todo el dolor de mi corazón y no por darle gusto a ellos, a los peloteros, a los juergueros, sino por mi paz mental, por mi salud. Tiene juicios con la 'Foca', con Cuto y con Alejandra (Baigorria); perdió el juicio con Lucho Cáceres, estuvo en la cárcel por Paolo Guerrero. Yo que Magaly me voy a mi casa", añadió.

Las declaraciones llegaron a oídos de Magaly, quien no dudó en marcar distancia de la recomendación. Para la conductora, nadie más puede decidir cuándo debe terminar su trayectoria frente a las cámaras.

"Yo soy la única, ¿quién más? ¿Tú crees que le voy a hacer caso a cada atorrante que sale diciéndome: 'retírate'?", respondió Magaly, dejando clara su posición.

Magaly podría tomarse un descanso de la TV

Magaly Medina también explicó que nunca ha permitido que otras personas tomen decisiones importantes por ella. Según contó, tanto los aciertos como los errores que ha tenido a lo largo de su carrera han sido consecuencia de sus propias decisiones.

"Nunca en mi vida le he hecho caso a nadie para tomar mis decisiones; las he tomado yo: las buenas, las malas y las equivocadas, las he tomado yo. Yo no dejo que nadie dirija mi vida", afirmó.

Eso sí, la conductora reconoció que mantenerse en televisión durante tantos años implica sacrificios. "La televisión es muy sacrificada y ya tengo una edad en la que quiero disfrutar lo que he ganado", señaló.

Sin embargo, lejos de anunciar una despedida inmediata, Magaly recordó que se encuentra próxima a cumplir tres décadas en la pantalla chica. Incluso dejó abierta la posibilidad de tomarse un descanso, aunque remarcó que será ella quien determine el momento.

"No sé por qué quieren sacarme de la tele cuando no pueden conmigo. El próximo año celebro 30 años en televisión y estoy feliz. Yo me voy a retirar cuando el público lo diga y me sienta cansada. Es probable que a los 30 años o luego me tome un aire, pero es decisión personal", sentenció.

Así, Magaly Medina dejó claro que su retiro de la televisión no será producto de las recomendaciones de terceros. La conductora aseguró que será una decisión personal y que, por ahora, continúa enfocada en su carrera.