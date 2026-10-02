Universitario presentó su camiseta especial por el Señor de los Milagros: ¿cuándo la usará y cuánto cuesta?

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Bajo el lema "La fe nos une a todos", la nueva indumentaria conserva el tradicional color crema que caracteriza a Universitario. La propuesta incorpora además detalles en morado y dorado, tonalidades asociadas a las celebraciones por el Señor de los Milagros.

El diseño presenta también una textura discreta inspirada en motivos tradicionales, integrada a la imagen del club para mantener su esencia y los elementos que identifican a la institución merengue.

La segunda 'morada' de Universitario

Por segundo año consecutivo, la 'U' vuelve a vincular su camiseta con esta celebración religiosa. La iniciativa busca unir a hinchas de distintas generaciones a través de una tradición que forma parte de la identidad cultural del país.

Escudo luce detalles especiales

Uno de los detalles que más destaca está en el escudo de Universitario, que luce un acabado especial en tonos morado y dorado. Esta modificación busca resaltar el carácter conmemorativo de la nueva indumentaria.

En las mangas se incorporó además una secuencia numérica inspirada en las cuadrillas del Señor de los Milagros. El diseño representa elementos relacionados con la organización, la unión y las tradiciones presentes durante las procesiones de octubre.

La colección también contempla una camiseta para los arqueros, con el morado como color principal. Esta versión mantiene los recursos gráficos y elementos distintivos de la indumentaria titular, adaptando la propuesta a las diferentes posiciones dentro del equipo.

Precios y dónde comprarla

La nueva camiseta está disponible desde el 2 de octubre a través de la página web de Marathon y sus tiendas a nivel nacional. La colección cuenta con modelos dirigidos a hombres, mujeres, niños y aficionados, incluyendo una opción destinada a los entrenamientos.

En el caso de los hombres, la versión manga larga con diseño de jugador cuesta S/249, mientras que la camiseta masculina versión estadio tiene un precio de S/229. Por su parte, la indumentaria para arqueros se comercializa a S/249.

Colección ´Señor de los Milagros´ - Universitario 2026 (Captura: Marathon)

La camiseta femenina tiene un valor de S/229, mientras que los modelos para niños y la versión pre match se ofrecen a S/179. De esta manera, el costo depende del modelo y del público al que está destinado.

¿Cuándo la vestirán los jugadores?

A falta de información oficial, se tendría estimado que el conjunto estudiantil porte este nuevo equipamiento en su siguiente partido por Liga1, cuando reciba a FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura, en el estadio Monumental el próximo sábado 10 de octubre (7:00 p.m.).

Toda la colección fue elaborada con tecnología HIDROTEC, desarrollada para brindar frescura y comodidad durante su uso. Con esta presentación, Universitario vuelve a combinar su identidad deportiva con una tradición profundamente arraigada entre sus seguidores.