Sporting Cristal lanza emotivo mensaje a sus hinchas tras quedar eliminado de la Copa Libertadores

Sporting Cristal venció 3-1 a Always Ready en el partido de vuelta, pero esos goles no fueron suficiente para remontar su derrota pasada, por lo cual quedaron eliminados de la Copa Libertadores. Es por ello, que el cuadro 'cervecero' no dudó en dedicar algunas palabras emotivas a sus hinchas que sin importar los resultados los vienen apoyando incondicionalmente.

¡Agradecido con su hinchada!

A través de sus redes sociales, el cuadro rímense reconoció el esfuerzo dado por cada uno de sus jugadores en la cancha del Estadio Nacional, y en especial por el triplete del uruguayo, Martín Cauteruccio Rodríguez, que reavivó por un momento las esperanzas de poder mantenerse en lucha dentro de la competencia internacional.

"Gracias muchachos por darlo todo en la cancha. ¡Fuerza Cristal, hoy, mañana y siempre!", se lee en un primer post compartido por SC en su cuenta de X (antes Twitter).

Seguido a ello, Cristal resaltó el apoyo de sus hinchas, que siempre están con ellos en los buenos y malos momentos, sacando la garra en cada partido con sus porras y arengas para animar a sus jugadores que son dirigidos por el DT Enderson Moreira, cada vez que sea necesario.

"El hincha celeste siempre está en las buenas y en las malas. ¡Fuerza Cristal!", concluyó el cuadro celeste, logrando obtener miles de interacciones y reacciones en sus redes sociales.

Reacciones de los hinchas

Como era de esperarse, el mensaje de Sporting Cristal obtuvo cientos de comentarios por parte de sus hinchas, quienes a pesar de la derrota del 'equipo de sus amores' no dudan en alentarlos y señalar que ahora les toca demostrar su dominio del balón en sus próximos encuentros deportivos en la Liga 1.

"Con Sporting Cristal hasta la eternidad", "te amo demasiado, no importa lo que suceda, fuerza Cristal toda mi vida", "buen segundo tiempo de Sporting Cristal, pero el primer tiempo debieron jugarlo así", "se pierde, se gana, pero jamás se desciende", "Cauteruccio es Dios", "hoy y siempre alentándote donde estés", "nos queda la Liga", "tienen la obligación de campeonar este año", fueron algunas de las principales reacciones de los hinchas en X.

Mensaje de Cauteruccio

Tras la finalización del partido y saber que quedaron fuera de la Libertadores, el delantero de SC, Martín Cauteruccio, se pronunció por el juego y señaló que lamentaba el resultado global, pero ahora tendrán la mente enfocada en lograr conseguir ganar el Torneo Apertura y demostrar un mejor nivel en cada uno de sus partidos.

"Un sabor amargo, pero bueno, me quedo con el triunfo, que eso también es importante, y ahora pensar en el campeonato. Reconocimiento a todos mis compañeros también que trabajan durísimo para que se me facilite dentro de la cancha, así que bueno, apoyo incondicional y que es digno de reconocer, estamos superfelices de tener una hinchada como la que tenemos y esperamos que sigan acompañando el resto del campeonato", comentó ante la prensa.

De esta manera, no solo Cauteruccio se mostró agradecido con los hinchas, sino también el mismo club de Sporting Cristal, quienes no dudaron en compartir un mensaje dirigido a ellos por darles su apoyo incondicional, a pesar de que quedaron eliminados de la Copa Libertadores.