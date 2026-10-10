Universitario vs. Melgar EN VIVO: sigue AQUÍ el MINUTO a MINUTO del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo o nada. . En el estadio Monumental, Universitario recibe a Melgar desde las 7 de la noche. Y sí, los cremas llegan con la gran posibilidad de ser punteros en solitario del Clausura, porque su rival directo, Garcilaso, cayó como local en Cusco.

Por ello, hoy solo sirve ganar o ganar. La 'U' llega con otra cara, porque el entrenador Bustos asumió el mando y el juego que mostrará será ese que salió campeón nacional en el 2025. Si bien es cierto, el argentino no podrá dirigir desde el banco por sanción, lo verá desde tribuna y estará pendiente a todo lo que suceda.

Universitario vs. Melgar: minuto a minuto

32' Universitario se muestra impreciso cuando tiene el control del esférico.

29' Walter Tandazo probó de larga distancia, si emabrgo, el balón se fue muy alta.

25' La 'U' llegó a área de Melgar tras un disparo de Polo que el arquero Cabezudo lanzó al córner.

23' Tras una posesión larga el 'Chapu' Bordacahar centró, pero Cuesta no pudo conectar.

22' Melgar muestra solidez en área defensiva, pero le falta llegar con mayor claridad a área crema.

19' Escobar recibe la segunda tarjeta del partido tras una fuerte falta contra Valera.

18' A la 'U' le está faltando cambio de orientación, mientras que el balón es de Melgar

15' Caín Fara cometió una fuerte falta contra Lautaro Guzmán y recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro.

13' Horacio Calcaterra le comete una falta a Nelson Cabanillas.

12' Universitario presiona a Melgar y no le permite crear su juego.

10' Aún no hay remates al arco por parte de ambos equipos.

8' Otra vez un tiro libre a favor del cuadro dirigido por MIguel Rondelli.

7' Falta de Murrugarra conmtra un volante melgarino.

4' El equipo merengue de Fabián Bustos empieza a tener la posesión de la pelota.

Universitario vs. Melgar: alineaciones confirmadas

Alineación de Universitario: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Polo, Murrugarra, Concha, Calcaterra, Inga; Valera y Lapadula.

Alineación de Melgar: Cabezudo; Lazo, Escobar, Gonzalez, Cabanillas; Minda, Tandazo, Guzman, Bordacahar; Quagliata y Cuesta.

Noticia en desarrollo...