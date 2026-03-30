Miguel Rondelli se confiesa tras dejar Cusco FC y fichar por Melgar: "Cumplimos un ciclo en el club"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras la Selección Peruana se encuentra en Europa para disputar dos amistosos internacionales por fecha FIFA, en la Liga 1 se siguen dando sorpresivos cambios. Por ejemplo, Miguel Rondelli dejó de ser entrenador de Cusco FC para fichar por Melgar de Arequipa por el resto del Torneo Apertura.

Miguel Rondelli revela sus razones para fichar por Melgar

En medio de esta sorpresiva medida, Exitosa conversón en exclusiva con el estratega argentino para conocer sus motivos para mudarse al pide del miste. En primer lugar, el reemplazante de Juan Reynoso aseguró que la oportunidad se presentó en el momento perfecto ya que considera que habían cumplido un ciclo en le elenco cusqueño.

"Tuvimos el ofrecimiento de Melgar, nos llamaron se interesaron y nosotros en el proyecto y además creíamos que era el momento indicado porque creo que cumplimos un ciclo en el club, que entregamos todo lo que podíamos entregar con esfuerzo y trabajo del cuerpo técnico y jugadores se obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores y el subcampeonato", indicó.

A su vez, reveló que el debut de Cusco FC en la Copa Libertadores fue un motivo que lo hizo pensar más de la cuenta, pero dejó en claro que ahora es cuando busca empezar un nuevo reto al frente de Melgar.

"Entonces me parece que era el momento justo para irse, por ahí por el momento porque apenas arranca la Copa Libertadores, pero la oportunidad se nos presentó ahora, pero si creo que es momento de cerrar un ciclo e iniciar otro con nuevas expectativas", añadió.

Se queda con el crecimiento del club

Finalmente, Rondelli aseguró que el recuerdo más significativo que se lleva de Cusco FC es el crecimiento a nivel institucional que tuvieron desde su llegada. Según indicó, ello vale más que los logros deportivos que pudo haber conseguido durante su estancia en el club.

"Me quedo con el crecimiento que tuvo el club desde que llegamos nosotros, tanto desde lo institucional como en lo deportivo: la conformación del plantel con jugadores que tiene contrato a largo plazo, el crecimiento que tuvo el complejo, la identidad de juego que tiene el equipo. El club ha crecido en muchas áreas y nosotros hemos contribuido desde a que el club crezca", finalizó.

En resumen, Miguel Rondelli, flamante entrenador de Melgar de Arequipa, reveló llegó a la decisión de dejar Cusco FC tras sentir que habían sentido un ciclo como entrenador.