Perú gana 3-0 a Uruguay en el Sudamericano Sub-19 de Vóley 2026: enfrentará en semifinales a Brasil

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fase de grupos perfecta. La selección peruana derrotó 3-0 sin mayores complicaciones a su similar de Uruguay en un encuentro disputado por la tercera fecha del Sudamericano de Vóley 2026. Con dicho resultado avanzó a las semifinales del certamen que se viene desarrollando en Maracaibo, Venezuela, y ahora afrontará un nuevo desafío ante Brasil.

Perú derrota 3-0 a Uruguay en el Sudamericano de Vóley Sub-19

El último viernes, 9 de octubre, el combinado nacional venció al cuadro uruguayo 3-0 logrando así su tercera victoria consecutiva luego de que en su debut se impuso 3-1 a Chile y en la segunda fecha del torneo ganó por el mismo resultado al conjunto venezolano. De esta manera, la Blanquirroja consiguió 9 puntos y culminó la fase de grupos siendo líder del Grupo A.

El partido tuvo un inicio parejo entre ambas escuadras, las voleibolistas charrúas tomaron la delantera con un 2-0 inclusive más adelante tomó ventajas como 7-5 y 12-10, sin embargo, el punto de quiebre para la Blanquirroja fue cuando el técnico solicitó un tiempo fuera. Desde entonces la actitud del equipo fue otra y al final terminó ganando 25-23.

Posteriormente, en la segunda manga, una vez más Uruguay empezó con pie derecho adelantándose 5-2, 10-6 y 12-9, ello debido a que las 'matadorcitas' tuvieron imprecisiones en la recepción. Tras ello una vez más, el cuadro patrio reaccionó a partir del empate 12-12, aunque hubo un instante en el que estuvo cuesta abajo, aún así pasó al frente y cerró el set venciendo 25-18 para quedar a un parcial del triunfo.

Por último, en el tercer set la selección peruana sacó a relucir su superioridad con un rápido 8-4 y, aunque hubo un pequeño acercamiento de su similar uruguayo, la Bicolor avanzó con una seguidilla de puntos que llevó el marcador a 17-6. Con mayor efectividad en ataque y errores del rival, la selección peruana se impuso 25-11

Derrotó a Uruguay 3/0 ¡PERÚ TERMINÓ INVICTO EN LA PRIMERA FASE! https://t.co/ow8mlYOgQH https://t.co/djJ2PdzpEh October 9, 2026

Perú clasifica a las semifinales del certamen y se enfrentará a Brasil

La victoria ante Uruguay reflejó la buena racha en la que se encuentra Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19, ahora con el resultado 3-0 obtenido ante Uruguay, las voleibolistas peruanas se enfrentarán a Brasil este sábado 10 de octubre desde las 5:00 p.m.

En la tarde del último viernes, la selección peruana se impuso 3-0 a su similar de Uruguay con parciales 25-23, 25-18 y 25-11 en un encuentro programado para la tercera fecha del Sudamericano de Vóley Sub-19.Con dicho resultado obtuvo un puntaje perfecto, se convirtió en líder del Grupo A y clasificó a las semifinales en las que se medirá ante Brasil.