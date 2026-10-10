Alianza Lima confirma la nueva lesión de Paolo Guerrero: ¿se pierde el partido ante Cusco FC?

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero encendió las alarmas en Alianza Lima tras sufrir una lesión que le impidió completar una práctica esta semana. El club confirmó el diagnóstico y ahora la atención está puesta en su recuperación de cara al partido contra Cusco FC.

Paolo Guerrero sufrió una nueva lesión

Baldazo de agua fría para Alianza Lima. En la previa del duelo frente a Cusco FC este domingo 11 de octubre, Paolo Guerrero sintió molestias físicas y no pudo terminar el entrenamiento con el resto del plantel.

Lamentablemente, las sospechas se hicieron realidad. Tras los estudios médicos correspondientes, el club blanquiazul confirmó que Paolo Guerrero padece un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo.

La lesión genera preocupación en la hinchada íntima, especialmente porque el equipo se prepara para un partido importante en el campeonato. Sin embargo, hay un detalle que todavía mantiene la incertidumbre: Alianza Lima no ha precisado cuánto tiempo necesitará el atacante para recuperarse.

Alianza Lima reveló lesión de Paolo Guerrero

Con el fin de aclarar las dudas de la hinchada, Alianza Lima publicó un comunicado oficial en sus plataformas. La directiva explicó con transparencia qué pasó durante la semana y cómo se encuentra el 'Depredador'.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨. 🩺 https://t.co/otHSMJDgku — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 10, 2026

En el documento, la institución detalló cómo se produjo el inconveniente y confirmó que el futbolista ya comenzó su proceso de recuperación.

"Durante la semana de entrenamiento previo al encuentro contra Cusco FC el próximo domingo 11 de octubre, nuestro jugador Paolo Guerrero sufrió una dolencia que le impidió completar la práctica", señaló Alianza.

Asimismo, el club precisó el resultado de los exámenes médicos y el procedimiento que seguirá el delantero: "Los estudios médicos posteriores detectaron que el jugador presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. Actualmente, Paolo se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club".

La institución también dejó claro que continuará informando sobre la evolución del atacante. Por ahora, no se ha anunciado una fecha estimada para su regreso a las canchas.

¿Paolo Guerrero jugará ante Cusco FC?

La gran pregunta entre los hinchas de Alianza Lima es si Paolo Guerrero podrá estar disponible para el partido de este domingo. Aunque la lesión ya fue confirmada, el club no ha comunicado oficialmente si el delantero quedó descartado para el encuentro ante Cusco FC.

Su presencia dependerá de cómo avance su recuperación y de la evaluación que realice el equipo médico. Por eso, habrá que estar atentos a las próximas actualizaciones sobre su estado físico.

Así, Alianza Lima llega con dudas y mucha expectativa al choque contra Cusco FC por la Liga 1. Paolo Guerrero ya se puso manos a la obra con su rehabilitación, pero su presencia en el próximo partido no está garantizada.