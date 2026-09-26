Estados Unidos golea 4 -1 a Perú en amistoso internacional: la tercera derrota en la era de Mano Menezes

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con goles de Ellis, Tillman, Hall y Berhalter Estados Unidos goleó 4-1 a la selección peruana en amistoso internacional por fecha FIFA 2026. El único tanto de la selección peruana lo marcó Gianluca Lapadula. Se convierte en la tercera derrota de la era de Mano Menezes al mando de la Blanquirroja.

Perú vs. Estados Unidos: minuto a minuto

¡Final del segundo tiempo! Perú cayó goleado 4-1 a manos de Estados Unidos en Orlando en amistoso por fecha FIFA 2026.

89' Perú ya es goleado

Berhalter anota el 4-1 a favor de Estados Unidos desde fuera del área.

82' Cambios en la selección peruana

Se fueron López y Sonne e ingresaron Huamán e Inga.

78' Amarilla para Garcés

Amonestan a Renzo Garcés tras cometer falta contra un jugador estadounidense.

75' Oslimg Mora y Jairo Concha al terreno de juego

Oslimg Mora y Jairo Concha entran en lugar de Yoshimar Yotún y Jhony Vidales.

72' Estados Unidos gana 3-1 a la Bicolor

Berhalter da un buen centro y Julian Hall anota el 3-1 ante Perú.

65' Gol de Estados Unidos

El árbitro cobra penal a favor de Estados Unidos tras falta de Pretell y Tillman anota el 2-1 ante Perú.

64' Amonestan a Yoshimar Yotún

Tarjeta amarilla para Yotún por fuerte reclamo al árbitro.

63' Penal a favor de Estados Unidos

Pretell derribó a jugador de Estados Unidos generando molestia en Perú.

56' Mano Menezes mueve el banquillo

Cambios en Perú: se fueron Cartagena, Magallanes y Lapadula para que entren Valera, Soyer y Pretell.

49' La primera amarilla para Perú

Wilder Cartagena fue amonestado tras falta a un jugador estadounidense.

¡Final del primer tiempo! Perú empata 1-1 con Estados Unidos en Orlando en amistoso por fecha FIFA 2026.

42' Amarilla para Giovanni Reyna

Amonestan a Reyna tras falta a Wilder Cartagena

31' Apareció Sonne con un testazo

Oliver Sonne apareció con un testazo en área estadounidense, aunque con poca fortuna, tras un buen centro de Yotún

29' Estados Unidos se adueña de la pelota

La selección peruana se repliega y Estados Unidos nuevamente controla el balón.

21' La primera tarjeta amarilla

El árbitro amonesta a Sullivan tras un rodillazo a Pedro Gallese

19' Estados Unidos estuvo cerca del segundo

Tras un centro rasante por la banda izquierda Estados Unidos generó una jugada peligrosa que Pedro Gallese atajó bien.

14' ¡Goool de Perú!

Gianluca Lapadula anota el empate ante Estados Unidos con un cabezazo.

El PASE QUIRÚRGICO de YOTÚN a LAPADULA. Gran gol el 1-1 de Perú a Estados Unidos 🪄🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/GxLC1B1eJt — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 26, 2026

13' La Blanquirroja se acerca

Perú creó una buena contra tras un pase rasante de Magallanes quien habilitó a Vidales y su disparo pasó cerca al palo derecho del golero norteamericano.

11' Estados Unidos tiene el balón

El conjunto norteamericano se adueña del balón y Perú no reacciona.

3' Gol madrugador de Estados Unidos

Justin Ellis anota el primero del partido de cabeza tras un tiro libre.

2' Tiro libre a favor de Estados Unidos

Wilder Cartagena comete infracción a un jugador estadounidense.

Perú vs. Estados Unidos: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

Estados Unidos: Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Caban Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Elis.