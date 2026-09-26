Estados Unidos golea 4 -1 a Perú en amistoso internacional: la tercera derrota en la era de Mano Menezes

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/09/2026
Con goles de Ellis, Tillman, Hall y Berhalter Estados Unidos goleó 4-1 a la selección peruana en amistoso internacional por fecha FIFA 2026. El único tanto de la selección peruana lo marcó Gianluca Lapadula. Se convierte en la tercera derrota de la era de Mano Menezes al mando de la Blanquirroja.
Perú vs. Estados Unidos: minuto a minuto
¡Final del segundo tiempo! Perú cayó goleado 4-1 a manos de Estados Unidos en Orlando en amistoso por fecha FIFA 2026.
89' Perú ya es goleado
Berhalter anota el 4-1 a favor de Estados Unidos desde fuera del área.
82' Cambios en la selección peruana
Se fueron López y Sonne e ingresaron Huamán e Inga.
78' Amarilla para Garcés
Amonestan a Renzo Garcés tras cometer falta contra un jugador estadounidense.
75' Oslimg Mora y Jairo Concha al terreno de juego
Oslimg Mora y Jairo Concha entran en lugar de Yoshimar Yotún y Jhony Vidales.
72' Estados Unidos gana 3-1 a la Bicolor
Berhalter da un buen centro y Julian Hall anota el 3-1 ante Perú.
65' Gol de Estados Unidos
El árbitro cobra penal a favor de Estados Unidos tras falta de Pretell y Tillman anota el 2-1 ante Perú.
64' Amonestan a Yoshimar Yotún
Tarjeta amarilla para Yotún por fuerte reclamo al árbitro.
63' Penal a favor de Estados Unidos
Pretell derribó a jugador de Estados Unidos generando molestia en Perú.
56' Mano Menezes mueve el banquillo
Cambios en Perú: se fueron Cartagena, Magallanes y Lapadula para que entren Valera, Soyer y Pretell.
49' La primera amarilla para Perú
Wilder Cartagena fue amonestado tras falta a un jugador estadounidense.
¡Final del primer tiempo! Perú empata 1-1 con Estados Unidos en Orlando en amistoso por fecha FIFA 2026.
42' Amarilla para Giovanni Reyna
Amonestan a Reyna tras falta a Wilder Cartagena
31' Apareció Sonne con un testazo
Oliver Sonne apareció con un testazo en área estadounidense, aunque con poca fortuna, tras un buen centro de Yotún
29' Estados Unidos se adueña de la pelota
La selección peruana se repliega y Estados Unidos nuevamente controla el balón.
21' La primera tarjeta amarilla
El árbitro amonesta a Sullivan tras un rodillazo a Pedro Gallese
19' Estados Unidos estuvo cerca del segundo
Tras un centro rasante por la banda izquierda Estados Unidos generó una jugada peligrosa que Pedro Gallese atajó bien.
14' ¡Goool de Perú!
Gianluca Lapadula anota el empate ante Estados Unidos con un cabezazo.
13' La Blanquirroja se acerca
Perú creó una buena contra tras un pase rasante de Magallanes quien habilitó a Vidales y su disparo pasó cerca al palo derecho del golero norteamericano.
11' Estados Unidos tiene el balón
El conjunto norteamericano se adueña del balón y Perú no reacciona.
3' Gol madrugador de Estados Unidos
Justin Ellis anota el primero del partido de cabeza tras un tiro libre.
2' Tiro libre a favor de Estados Unidos
Wilder Cartagena comete infracción a un jugador estadounidense.
Perú vs. Estados Unidos: alineaciones confirmadas
Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.
Estados Unidos: Matt Freese; Tyler Adams, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Caban Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Elis.