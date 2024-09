Vistió camiseta de la Selección Peruana, lo retiraron por polémicas y ahora se bautiza en el río: "Cristo vive en mí"

En el Perú, ser futbolista te augura gran éxito, además de una posible salida al exterior, siempre y cuando seas una persona disciplinada. No obstante, existe aquellos que lamentablemente no supieron aprovechar la oportunidad, pero que pudieron darse cuenta que nunca es tarde para remediar errores, como el caso de un jugador con pasado en la Selección Peruana, quien ahora decidió seguir el camino de Dios y bautizarse en el río.

A lo largo del tiempo, muchas personas optan por realizar cambios en su vida. Tal como un conocido futbolista que, además de pertenecer a Universitario de Deportes y Alianza Lima, vistió la poderosísima camiseta de la Selección Peruana.

Estamos hablando de nada más y nada menos que de Alexi Gómez, quien, al parecer, dejó el sendero pecaminoso y las noches bohemias para finalmente entregarse por completo a Dios.

Y es que, hace un tiempo atrás, el deportista no tuvo problemas en revelar que ya venía recibiendo educación cristiana, la cual le ha permitido bautizarse en el río, al mismo estilo que Jesús.

A través de sus redes sociales, el 'excrema' compartió el preciso instante en el que se encontraba dentro de las aguas de un río a punto de recibir el bautismo como parte de un acto de obediencia a Dios.

"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí", se lee en su más reciente publicación hecha en Instagram.

La meta de Universitario es consolidar su posición en el liderato del campeonato y mantener su ritmo para asegurar el título del Torneo Clausura 2024 y consagrarse bicampeón.

Es así que, en medio de toda esta situación, Alexi Gómez, quien también tuvo un paso controversial por Alianza Lima, manifestó su claro interés de unirse a la 'U' y luchar por la estrella número 28.

"Estoy en un excelente momento de mi carrera. Universitario es el campeón actual y está liderando. Tienen un gran entrenador. No celebro por respeto a Universitario, que me ha dado mucho hasta el final de mi carrera. Me encantaría tener mi revancha," comentó el jugador.