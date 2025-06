Periodista argentino compara empate de Boca ante Auckland con eliminación ante Alianza de la Libertadores

Boca Juniors le dijo adiós al Mundial de Clubes luego del decepcionante empate ante Auckland City de Nueva Zelanda. En la previa, el equipo argentino partía como principal favorito para quedarse con la victoria ya que tanto Benfica como Bayern Múnich derrotaron ampliamente a dicha escuadra.

Sin embargo, el 1-1 no solo los deja fuera de este certamen, sino que ha generado una ola de críticas en contra del club presidido por Juan Román Riquelme al no poder ganar a un equipo que es semi profesional ya que dentro de su plantel cuenta con un profesor, un barbero, un entrenador personal, entre otros.

Como era de esperarse, la prensa argentina disparó con todo contra Boca Juniors y sus jugadores tras su decepcionante eliminación del Mundial de Clubes. Incluso, muchos afirman que dicha igualdad califica como una de las más dolorosas de toda historia.

En esa línea, el periodista Gastón Edul también cuestionó el rendimiento de los xeneizes y lo comparó con aquella sonada eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. Aquella vez, el equipo íntimo dejó fuera al cuadro de Buenos Aires en la fase previa de esta competición en La Bombonera a pesar de que los locales partían como amplios favoritos.

"El empate de Boca contra Auckland está a la altura de la eliminación con Alianza Lima por el repechaje. No estuvo a la altura contra un equipo semi amateur. No solamente por haber empatado, no sacó la diferencia que en realidad hay: tiró centros. Había arrancado el MDC con una buena imagen pese a no haber ganado pero en el último dejó sensaciones de resignación", indicó en sus redes sociales.