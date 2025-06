Luis Ramos firmó camisetas de la 'U' y reveló si regresaría a la Liga 1: "Esperemos que se pueda dar"

Universitario de Deportes ('U') venció 2-0 a Atlético Grau por el duelo pendiente por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, llamó la atención la presencia de Luis Ramos en el Estadio Mansiche de Trujillo firmando camisetas del cuadro 'crema'.

En entrevista con L1 Max, el delantero de América de Cali comentó que se encuentra de vacaciones con su familia en Trujillo y aprovecharon para acudir al partido de Universitario.

"Estamos de vacaciones con toda la familia en Trujillo, para visitar a mis seres queridos y para disfrutar de este encuentro, hace mucho que no tenemos un partido de Primera División en mi ciudad. Quiero agradecer el cariño de la gente", declaró.

Asimismo, Ramos manifestó que tiene buena relación con varios jugadores del plantel bicampeón por su paso por la Selección Peruana.

"Agradecer a la hinchada que tiene el cariño con uno, la U se comunicó conmigo, quien no quisiera jugar en uno de los equipo más grandes del Perú" 🗣️ Declaraciones de Luis Ramos , futbolista nacional 🎙️ @Gustavo_p4 #L1MAXEnCaliente #Liga1TeApuesto pic.twitter.com/aoydMMgvyO

En otro momento de la entrevista, el atacante confirmó que la 'U' se contactó con él y su representante y se mostró entusiasmado ante una posible llegada al equipo de Ate. Del mismo modo, indicó que espera que las negociaciones avancen positivamente.

"Sí, no es novedad, en la 'U' se comunicaron conmigo, con mi empresario, y esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz, quién no quisiera jugar en uno de los equipos mas grandes del Perú, muy contento por eso (...) La verdad, mi empresario me dice 'solo dedícate a jugar, que todo llegará', esperemos que en cualquier momento pueda jugar en uno de los equipos más grandes de Perú", indicó.