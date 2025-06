Bernardo Cuesta y su polémico mensaje tras derrota ante Alianza Lima: "El que más llora, tiene más beneficio"

Bernardo Cuesta no ocultó su frustración tras la caída de Melgar ante Alianza Lima en Arequipa. En su retorno a la competencia, el delantero lanzó duras críticas al arbitraje y cuestionó los supuestos privilegios que, según él, reciben ciertos clubes en el fútbol peruano.

El atacante argentino-peruano expresó su disconformidad con el desarrollo del encuentro, en particular con las decisiones arbitrales. Melgar reclamó un penal no sancionado sobre Kenji Cabrera en el primer tiempo, y aunque Alianza sí recibió uno a favor, Cuesta manifestó que los equipos de provincia siguen siendo tratados con desventaja.

Durante sus declaraciones, Cuesta fue más allá del partido y apuntó que las decisiones arbitrales muchas veces responden a intereses ajenos a la competencia deportiva.

"Este es el fútbol en la decadencia que estamos viendo, por la gente que lo maneja, que dice saber y no hace un análisis profundo del fútbol peruano hoy en día (...) Nadie dice nada porque no conviene, porque no es productivo para el rating. Hay que hablar de los equipos 'importantes' que están arriba, eso es lo que vende", declaró.