Martín Liberman denuncia amenazas de hinchas de Alianza tras decir que es un 'equipo medio pelo': "Es la verdad"

En las últimas horas, el polémico periodista argentino Martín Liberman se convirtió en tendencia en nuestro país luego de calificar duramente a Alianza Lima durante su critica a Boca Juniors. El hombre de prensa calificó como equipo medio pelo al cuadro íntimo recordando aquella histórica eliminación a los xeneizes de la fase previa de la Copa Libertadores en La Bombonera en febrero de este año.

Este comentario se da debido al empate de los dirigidos por Miguel Ángel Russo con el Auckland City en el Mundial de Clubes lo que confirmó su eliminación de este torneo en fase de grupos.

Como era de esperarse, las palabras del conductor no gustaron nada en los hinchas de Alianza Lima quienes, al parecer, respondieron con insultos y amenazas a través de las redes sociales. Por ello, el propio Martín Liberman utilizó su cuenta de Instagram donde publicó una historia lamentando este hecho.

En su pronunciamiento, el periodista se reafirmó en lo que dijo anteriormente y explicó que lo que quiso decir significa un equipo de medio nivel que no puede compararse con otros clubes grandes del continente como Flamengo o River Plate.

"A todos los hinchas de Alianza Lima que me están faltando el respeto, que me están amenazando, nadie quiere el fútbol peruano como yo, nadie ha sido respetuoso de su seleccionado como yo, ¿Cómo no voy a decir que Alianza Lima es un equipo de medio pelo? Medio pelo significa medio nivel, ¿me están cargando? si es la verdad, es un equipo de nivel medio, no es Flamengo, jugando al fútbol, no es la Liga de Quito, que gana las Copa Libertadores, no es Boca ni River", inició.