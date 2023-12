Alfredo Benavides revela que sufría de bullying en sus inicios: "Me hacía la vida imposible"

El actor cómico Alfredo Benavides dejó de lado las risas de sus personajes para contar un sentido episodio en su vida. Durante una entrevista para un medio local, el artista reveló que los inicios de su carrera no fueron nada fáciles y sufría de bullying mientras empezaba en el teatro.

En su regreso al podcast 'Café con la Chévez', el conocido representante de la comicidad nacional contó que Manolo Rojas, Willy Hurtado y Javier Santagadea llegaron a ser bastante hostigadores con él.

"Claro, empezamos juntos, pero yo no pasé tanto las de Caín, había un grupo que era Manolo, Willy Hurtado, que su origen eran los cómicos ambulantes, tuvieron un choque cuando se encontraron conmigo, Manolo no tanto, pero con otras personas sí", expresó.

Según contó, estos episodios sucedieron mientras se encontraba trabajando en el teatro 'La Gata Caliente'. Las "molestias" llegaron a un punto en el que lograron hacerlo llorar. Y es que las continúas actitudes fastidiosas de sus compañeros lo llevaron a renunciar.

"En el teatro La Gata Caliente me hacían la vida imposible, me agarraban las medias, una vez me puse a llorar horrible, no aguanté, me hicieron explotar y renuncié. Y Fernando Guille, que era el productor, habló con ellos y les increpó, les afloraba, era lo natural, no a Manolo, pero sí Willy Hurtado, Santagadea también", agregó.