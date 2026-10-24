China lanza la primera película hecha completamente con IA: ¿Qué tal le va en taquilla y cómo fue recibida?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Sanxingdui: Future Past, presentada como la primera película china generada íntegramente con inteligencia artificial (IA), llegó a los cines con grandes expectativas tecnológicas, pero una fría respuesta comercial. Su escasa preventa de entradas ha puesto en debate el verdadero potencial de esta herramienta en la industria cinematográfica y la capacidad de estas producciones para conquistar al público.

Una apuesta tecnológica que no convence en taquilla

La película, producida por Bona Film Group, se estrenó este viernes en China con más de 10 mil proyecciones programadas para su primera jornada, según la plataforma de venta de entradas Maoyan. Sin embargo, el interés de los espectadores estuvo lejos de las expectativas, pues las cifras anticipadas evidenciaron una recepción poco alentadora.

Hasta el jueves por la noche, la preventa había alcanzado aproximadamente 65 mil yuanes, equivalentes a menos de 10 mil dólares. Además, las previsiones de Maoyan apuntaban a una recaudación total inferior a los 100 mil yuanes, una cifra que representaría apenas una fracción del costo de producción de este ambicioso proyecto.

Ante este panorama, Jiang Defu, director ejecutivo de Bona Film Group, reconoció que la recepción del largometraje había sido moderada. No obstante, la iniciativa representa un intento pionero de llevar la generación de imágenes mediante inteligencia artificial a las salas comerciales y comprobar cómo responde la audiencia ante una propuesta cinematográfica desarrollada con esta tecnología.

¿De qué trata la película hecha con inteligencia artificial?

Sanxingdui: Future Past combina ciencia ficción y arqueología en una historia que conecta una civilización milenaria con un futuro dominado por algoritmos. La trama se inspira en Sanxingdui, un yacimiento arqueológico de más de 3 mil años de antigüedad ubicado en la provincia china de Sichuan, cuyos hallazgos sirven como punto de partida para esta aventura futurista.

En ese universo, una inteligencia artificial superinteligente ha extendido su control por el planeta y ha sumido a la humanidad en una profunda crisis. La esperanza aparece cuando un arqueólogo descubre que siete símbolos grabados en antiguos objetos de bronce podrían contener la clave para revertir la situación y revelar una inesperada conexión entre aquella civilización y el futuro.

Para hacer realidad la propuesta, la IA generó las imágenes, los personajes digitales, las voces y los efectos de sonido, mientras cerca de un centenar de colaboradores humanos participaron en el concepto creativo, la narrativa y la dirección artística. Así, el proyecto no elimina la intervención humana, sino que combina sus decisiones con una producción audiovisual impulsada por algoritmos.

Es así que, la baja preventa no demuestra por sí sola que el cine generado con IA esté destinado al fracaso. Sin embargo, sí evidencia que la novedad tecnológica no garantiza el éxito comercial. El desafío para futuras producciones será aprovechar estas herramientas sin descuidar aquello que conecta a los espectadores con una película: personajes memorables, emociones y una historia capaz de mantener su atención.