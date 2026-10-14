BTS en Chile: polémica por presunta discriminación a mamá Army peruana durante prueba de sonido

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La expectativa por el esperado debut de BTS en Chile tras su paso por territorio peruano se vio salpicada por la controversia durante las pruebas de sonido previas al show. El hecho tuvo como protagonista a Jeaneth Pacheco, una madre de familia procedente de Arequipa que viajó junto a su hija para disfrutar del grupo surcoreano desde la exclusiva zona VIP.

Sin embargo, la emoción del momento comenzó a desgastarse cuando, minutos antes de la aparición de los artistas en el escenario, la situación en la primera fila se tornó tensa debido a la actitud de algunos asistentes locales.

Fans y seguridad chilena increparon a madre arequipeña

Según relató la propia afectada a través de su transmisión en Tik Tok, todo inició cuando dos o tres fanáticas chilenas la empujaron ligeramente hacia su lado derecho.

Ante el incómodo accionar, Pacheco se limitó a pedir un poco más de cuidado para evitar roces, obteniendo como respuesta una actitud hostil por parte de las asistentes locales, quienes le recalcaron con descortesía que "así son los conciertos", a pesar de que el recinto aún no completaba su aforo máximo y se encontraban ubicadas en la primera línea.

Minutos más tarde, la tensión escaló cuando las mismas jóvenes solicitaron la intervención de una agente de seguridad del recinto. Inmediatamente después, la guardia se acercó de forma directa a la madre peruana para advertirle que estaba prohibido realizar transmisiones en vivo, recordando la normativa general dictada por la productora del evento.

Pero yo vi muchas chilenas haciendo lives en el sound sheck desde un comienzo!!!

Y la gran pregunta es porq ala señora de arequipa(perú) no la dejaron hacer su live? pic.twitter.com/OzzOgDEr2C — Sheyyyy (@SheylaCruz27612) October 14, 2026

Aunque la señora Pacheco reconoció desconocer la disposición en ese preciso instante y accedió a cortar el enlace para evitar mayores conflictos, hizo notar su profunda frustración al evidenciar que otras fanáticas locales a su alrededor realizaban exactamente la misma práctica sin recibir ningún tipo de amonestación o llamado de atención por parte del personal de control.

Indignación en X y el debate sobre la doble moral

El episodio no tardó en viralizarse rápidamente en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde la comunidad ARMY de Perú alzó su voz de protesta para rechazar y condenar lo que calificaron como un evidente acto de presunta xenofobia y trato diferenciado.

El malestar de los usuarios peruanos se incrementó al recordar los cruces de comentarios previos en plataformas digitales, donde sectores de la hinchada chilena habían criticado duramente el comportamiento de los seguidores peruanos durante la estadía de BTS en Lima.

Sobre esto último, las fans peruanas cuestionaron que la chilenas se habrían 'jactándo' de que ellas sí harían "las cosas bien", haciendo alusión a temas como la aglomeración en los exteriores de los hoteles, pese a que el propio integrante RM (Namjoon) reflexionó en su momento que dichas expresiones de afecto ocurren en cualquier parte del mundo.

Fans denuncias trato xenófobo a la comunidad peruana.

Para la comunidad peruana, el caso de la señora Pacheco demostró que la normativa de la productora se aplicó, presuntamente, de manera selectiva, incomodando únicamente a visitantes extranjeras.

Esta polémica pone de relieve cómo las tensiones entre comunidades de fanáticos de distintos países pueden empañar la experiencia musical. Mientras la madre arequipeña buscaba compartir un momento especial con su hija, el incidente ha hecho que la comunidad llame al respeto, la tolerancia y la imparcialidad en la aplicación de las reglas dentro de los grandes espectáculos internacionales.