Rebelde: Netflix canceló la serie después de dos temporadas

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Uno de los actores de esta producción, Sergio Mayer Mori, quien realiza el personaje de Esteban en la serie 'Rebelde', reveló que Netflix decidió cancelar la realización de más temporadas de esta producción, basada en la telenovela mexicana de 2004.

"Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: gracias por todo chicos, ya la tercera no hay". El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión", dio a conocer el actor en una entrevista para Hola México.

La serie que está protagonizada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Franco Mansini, Gigi Grigio, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro, entre otros, gozó de relevancia en sus dos primeras temporadas para un grupo joven y, los no tan jóvenes, al querer rememorar o comparar si estas producciones eran igual o mejor que la novela de 2004.

Rebelde 1

En esta temporada se observa la llegada de los seis protagonistas de la serie, los clásicos personajes, Jana una cantante famosa, Esteban el chico becado, MJ una chica de California que vivió una vida conservadora, Dixon el chico acomodado pero que vive como si no lo fuera, Andi la chica ruda y que le gustan las mujeres y, Luka Colucci, primo de Mia Colucci, hijo de un empresario millonario llamado Marcelo.

La trama se desenvuelve casi fiel a la original. Jana tiene una relación con Sebastián, pero a Esteban no le parece bien porque a él le atrae la joven. Al parecer a Jana no le es indiferente tampoco, pero mantiene su relación con su pareja. Luego, Jana termina con Sebastián y, este regresa con su ex, Emilia, sin saber que ella se ve a escondidas con Andi.

Luego hace su presencia, "la logia" quienes secuestran a los nuevos estudiantes para hacerles un ritual de entrada, el cual consiste en hacerlos cantar. Es allí donde se ve por primera vez el potencial de los seis como grupo.

Tiempo después, Esteban decide encontrar a su mamá que anda desaparecida y tiene como pista que fue maestra de música de Luka. Con el tiempo se dará cuenta que ambos son hermanos.

La temporada termina con un concierto final donde los jóvenes dan a conocer sus talentos, pero sufre una ruptura, ya que MJ se desliga de la banda y toca con Sebastián. Finalmente, se da a conocer todo sobre la logia.

Rebelde 2

En esta nueva temporada, Esteban goza de los privilegios de su padre, que lo compara con Luka y lo despoja de su herencia. También hace su aparición un nuevo personaje llamado Okane quien es un cantante famoso que va a la escuela a perfeccionar su talento, pone en aprietos a los chicos de la banda. Este hace conexión con Jana y se desarrolla una trama entre ambos.

El giro que da la serie es con el cambio de director. Ingresa uno completamente ajeno a las políticas del centro de estudios. Promueve la rivalidad entre los estudiantes para prometerles un nombre o sello propio musicalmente, para ello se vale de sus más viles estrategias. Dixon y Esteban se ven enfrentados por esto.

Finalmente, se descubre las intenciones del nuevo directivo y ocurre la muerte de este, lo cual hace que Esteban vaya a prisión. Los alumnos se gradúan y, el hijo de Marcelo, sale de la cárcel tras incriminar a Okane, quien en un primer momento, era la mano derecha del fallecido.