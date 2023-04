"Me fui a Dubai": Estudiantes de exclusiva universidad limeña revelan a donde viajaron en vacaciones

Las vacaciones de verano es la temporada que muchos estudiantes universitarios esperan para poder viajar. Esta vez, una vlogger de la Universidad de Lima preguntó a sus compañeros a donde se fueron de viaje durante las vacaciones de verano, las respuestas sorprendieron a más de uno, pues muchos de ellos visitaron mas de 5 paises durante sus vacaciones.

En el video que fue publicado por la usuaria @fer.henderson, que lleva como título "¿A dónde se fueron los ulimeños de viaje este verano", la tiktoker recorre el campus de la universidad para preguntarle a sus compañeros a donde se fueron de viaje durante las vacaciones de verano.

El primero en ser consultado dijo que viajó a Tailandia, Dubai, Singapur y un par de países más, que no recordaba. La segunda estudiante en ser consultada, dijo que se fue de viaje a Colombia, al igual que la tercera. Mientras que el cuarto estudiante dijo que se fue a Estados Unidos para hacer Work & Travel.

Las dos siguientes personas en ser entrevistadas dijeron que viajaron a Colombia y México; por otro lado, el siguiente universitario narró que viajó a Tailandia Singapur, Dubai y Vietnam.

Finalmente la dueña del TikTok y entrevistadora dijo que viajó a Nueva York.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales, pues está a punto de superar los 200 mil 'me gusta' y ha acumulado un total de 2 millones de visualizaciones. En la sección de comentarios los internautas quedaron sorprendidos con los destinos de viaje de los estudiantes de esta conocida universidad.

"Yo me fui a Churín", "Pensé que el primero estaba bromeando", "Fui al colchón de nubes en Villa María del triunfo", "Me fui a Gamarra", "Yo me fui a Bélgica, pero con Google maps", "Yo sólo fui al mercado", "Menos mal no me encontró, el único lugar al que viajé fue a mi pueblo", "Yo solo fui al cine", son los divertidos comentarios que los internautas dejaron en TikTok.