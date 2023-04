Joven cumple "uno de sus mayores sueños": conocer a un integrante de RBD

Andrea Eurice, una fanática de la famosa agrupación mexicana RBD, decidió compartir en un video de TikTok su emotivo encuentro con uno de los integrantes de la banda, Christopher Ukcerman, en una concurrida estación de metro.

En el clip se ve a la joven, originaria de Puerto Rico, muy feliz y sorprendida por la oportunidad de conocer a Uckermann, también conocido por su papel de Diego en la telenovela 'Rebelde'. Sin evitar sacar a la luz su lado fan, decidió acercarse al artista y pedirle grabar un par de videos de TikTok, a lo cual Uckermann aceptó.

En el metro de Suecia, ambos, tiktoker y Christopher comenzaron a realizar una serie de bailes populares de la plataforma de TikTok. Pero no solo fue ese el pedido de la joven, sino que aprovechó en pedirle que le cante una canción popular del grupo RBD, 'Tras de mí'.

En otro video de su cuenta, Andrea comenta que Christopher le pidió que lo etiquetara en las grabaciones que realizaron en el metro. A lo que la joven señaló le daba pena hacerlo.

"Él me dijo que cantamos Rebelde y que lo etiquete en TikTok, pero no lo he hecho porque me da mucho miedo que lo vea...emoción que me hace sentir como una niña", señaló la joven tiktoker.