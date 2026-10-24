Alessia Rovegno preocupa por su aparente pérdida de peso y Magaly Medina se pronuncia: "No se dan cuenta"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alessia Rovegno ha generado preocupación entre sus seguidores debido a los cambios que perciben en su apariencia física y a una aparente pérdida de peso durante los últimos meses. Las fotografías que compartió en sus redes sociales despertaron comentarios de internautas que esperan que la modelo se encuentre bien de salud, mientras Magaly Medina se pronunció sobre la situación.

La exreina de belleza, quien ganó el Miss Perú 2022, llamó la atención de los usuarios, quienes señalaron que notaban diferencias en su rostro, piernas y costillas. Ante estas observaciones, varios expresaron su inquietud por su bienestar y manifestaron sus deseos de que la joven esté atravesando una etapa saludable, lejos de cualquier problema que pueda afectar su bienestar físico.

Magaly se preocupa por Alessia

La situación también llegó al programa 'Magaly TV: la firme', donde Magaly Medina abordó las reacciones que surgieron en torno a la modelo de 28 años. Durante su intervención, la conductora dejó de lado las críticas habituales para poner énfasis en la importancia de que Alessia cuente con el respaldo de sus familiares y personas más cercanas.

En ese sentido, la periodista destacó que el acompañamiento del entorno puede ser fundamental cuando existe la posibilidad de que una persona atraviese una situación delicada relacionada con su alimentación. Por ello, hizo un llamado a prestar atención a las señales que podrían requerir ayuda, sin limitarse a comentar o juzgar los cambios físicos que se observan desde fuera.

"Debemos ir en apoyo de estas personas. Hay que decirles a las personas que queremos, que tenemos al lado, que esto está pasando, hacerles darse cuenta racional de eso, porque personas que atraviesan algún tipo de trastorno alimenticio no se dan cuenta", expresó la conductora en su programa.

Alessia Rovegno genera debate por su apariencia física

Por otro lado, las fotografías de la modelo también reavivaron el debate sobre los estándares de belleza y las exigencias de la industria de la moda. Algunos usuarios relacionaron su apariencia con su interés por abrirse camino en el desfile de Victoria's Secret, lo que generó opiniones sobre la presión que pueden enfrentar quienes buscan destacar en el modelaje.

Alessia Rovegno

"Simplemente pienso que ya no es tan saludable estar muy delgadita", "Alessia mi reina preciosa, ya no bajes de peso, eres divina", "Belleza, ya no más sube un poquito por favor como cuando fuiste miss Perú", "Dónde está lo bonito en estar extremadamente flaca?", son algunos de los comentarios que le dejaron en sus redes sociales.

Sin embargo, los comentarios en redes sociales no permiten establecer si Alessia presenta algún problema de salud. Hasta el momento, la preocupación parte de las impresiones de sus seguidores y de las declaraciones de Magaly Medina. En medio de las especulaciones, el llamado apunta a priorizar el bienestar de la modelo y abordar estos temas con responsabilidad y empatía.