Victoria's Secret Fashion Show 2026: Estas son las modelos peruanas que pasaron por el casting presencial

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El camino hacia las pasarelas internacionales más importantes del mundo se abre para el talento nacional en un hito sin precedentes. Las reconocidas figuras peruanas han sacudido las redes sociales y el mundo de la moda tras participar en la audición presencial del esperado Victoria's Secret Fashion Show 2026.

El proceso se llevó a cabo en Miami y posteriormente en Nueva York, ciudades donde la marca organiza sus audiciones para elegir a las futuras modelos que integrarán el famoso desfile de Victoria's Secret.

Natalie Vértiz

La conductora y modelo peruana se convirtió en el centro de atención digital luego de difundir imágenes exclusivas de lo que fue su participación en el exigente casting presencial desarrollado en territorio estadounidense.

Tras haber dejado todo en la pasarela frente a los selectores de la marca, Vértiz se encuentra ahora en una tensa y emocionante espera, aguardando con optimismo las calificaciones y los resultados oficiales que definirán si logra clasificar a la siguiente y crucial etapa del proceso de selección.

Luciana Fuster

Tras semanas de intensas especulaciones y teorías en internet sobre su posible postulación, la Miss Grand International 2023 rompió el silencio y encendió las redes sociales al confirmar que recibió el ansiado llamado oficial para el desfile de lencería.

La modelo desató la locura en Instagram tras la publicación de imágenes exclusivas de lo que fue su participación en el exigente casting presencial desarrollado en territorio estadounidense.

Alexandra Morillo

Morillo apareció en la audición con un look negro de dos piezas, apostando por una imagen sobria pero segura que destacó en la pasarela. Tras su participación, la modelo compartió su emoción en redes sociales y dejó en evidencia el impacto que significó este momento en su carrera.

Días antes de su participación, Morillo ya había revelado que recibió la invitación oficial al casting, una noticia que, según sus propias palabras, marcó un punto clave en su trayectoria profesional.

Alessia Rovegno

Con su participación, la ex Miss Perú se convirtió en la cuarta peruana en llegar a esta instancia, siguiendo los pasos de Natalie Vértiz, Alessandra Morillo y Luciana Fuster, quienes también fueron convocadas anteriormente por la reconocida firma. La modelo no ocultó su entusiasmo por esta experiencia y agradeció la oportunidad de formar parte de la convocatoria.

La participación del grupo de peruanas en el casting de Victoria's Secret Fashion Show 2026 las coloca en el radar internacional y la suma al grupo de modelos que buscan abrirse camino en una de las plataformas más importantes de la moda global. Más allá del resultado final