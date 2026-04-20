Surco comienza programa de alimentación escolar "Loncheritas Surcanas"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Surco reanuda el programa de alimentación escolar "Loncheritas Surcanas" que tiene como objetivo complementar la alimentación y ayudar al rendimiento académico de estudiantes del nivel primario.

Este proyecto se distribuye en instituciones educativas públicas del distrito que no forman parte del Programa de Alimentación Escolar del gobierno nacional.

Este año, "Loncheritas Surcanas" es el único programa que es manejado por un gobierno local que tiene como beneficiados a más de 750 escolares de tres instituciones estatales.

Colegios respaldados por la campaña

Los colegios respaldados por la campaña son: Aplicación Monterrico, 6082 Pablo María Guzmán y 6086 Santa Isabel de Villa. Estos estudiantes recibirán loncheras balanceadas preparadas en el comedor municipal "El Combo" durante todo el presente año escolar.

Alcalde de Surco anuncia el programa de alimentación escolar

Asimismo, durante la presentación de esta iniciativa llevado a cabo en el colegio Pablo María Guzmán, el alcalde de Surco, Carlos Bruce enfatizó la efectividad del programa, según los resultados que muestran las disminución de anemia en los escolares.

En el año 2025 la anemia se redujo en este centro educativo a la mitad, de 14 % bajó a 7 %, y en la institución educativa San Isabel de Villa bajó de 29 % a 7 %. Por lo tanto, es un programa que funciona, complementa muy bien la alimentación de nuestros alumnos", expresó.

De igual manera, se precisó que, las loncheras toman gran relevancia porque cubren entre el 10 y 15 % de los requerimientos calóricos diarios de los alumnos y cumplen funciones protectoras, energéticas, formadoras e hidratantes.

Estas son las razones que optimizan su desarrollo escolar en las clases que se imparten en las instituciones.

Además, contribuyen a prevenir enfermedades no transmisibles y a reducir los índices de anemia, una amplia problemática que aqueja al país en distintos niveles.

¿De qué consta la "Lonchera Surcana"?

La lonchera surcana, preparada por el comedor municipal del distrito consta de un pan con relleno, con opciones como sangrecita con camote, albóndiga, frutos rojos, manjar o queque de sangrecita con chocolate.

El éxito de este programa que inició en el 2023 ha atendido a más de 2500 niños y posee el respaldo de la Universidad Le Cordon Bleu, que aporta su experiencia en nutrición y gastronomía.

En conclusión, una alimentación equilibrada, nutritiva y completa impulsada por Surco se reanuda con el programa de alimentación y busca disminuir índices de anemia igual que el año pasado.