Hugo García confiesa que el embarazo de Isabella Ladera también lo afecta: "Tengo antojos y mucho sueño"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Hugo García está atravesando una de las etapas más transformadoras de su vida, ya que se convertirá en papá primerizo en las próximas semanas. El deportista confirmó que el embarazo de Isabella Ladera también lo ha afectado, ya que tiene cambios hormonales y hasta antojos, algo que comúnmente solo se presenta en las mujeres.

Hugo García está emocionado por ser papá

El exintegrante de Esto es guerra abrió una caja de preguntas en redes sociales, donde uno de sus seguidores le consultó cuál era su secreto para ser tan disciplinado en el deporte. Su respuesta lo llevó a confesar que el embarazo de su novia está haciendo tambalear su disciplina, aunque intenta mantenerse activo siempre.

Hugo confirmó que siempre ha sido muy disciplinado, aunque ahora le está costando demasiado. El ex de Alessia Rovegno bromeó diciendo que se siente embarazado y explicó las razones por las que está atravesando un momento complicado, pero emocionante a la vez.

"Para ser totalmente sincero, cuando les digo que también estoy 'embarazado', no les miento. Tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa), aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más. Es demasiado loco", dijo Hugo.

Enseguida, analizó la posibilidad de abrir un canal de difusión en Instagram para hablar acerca del tema con los papás primerizos que lo siguen. También indicó que Isabella lo está ayudando a mantener su disciplina deportiva, así como a comer de forma saludable y seguir entrenando.

"Ella me trata de ayudar, haciendo que cumpla con mis entrenamientos, porque sabe que se viene el Iron Man. Me prepara mi dieta y aun así me está costando como no tienen idea", agregó.

Hugo García afirma que se siente "embarazado"

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

En un contexto donde hay gente que se está burlando del exintegrante de 'Esto es guerra' y asegurando que no sería el padre del bebé, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto donde posa sonriente agarrando su barriga.

Junto a dicha instantánea, la venezolana escribió lo siguiente: "Semana 20 bebé de mi alma". Con esto puso fin al misterio y se deduce que estaría en un poco más de la mitad del proceso de su embarazo, es decir, cerca a los cinco meses.

En tal sentido, vale mencionar que aproximadamente habría concebido a su hijo con Hugo García en octubre de 2025. Hay que recordar que días atrás los cibernautas crearon un trend donde se burlan de él y lo dejan mal parado, sin embargo, lejos de molestarse sumó a dicho viral.

En medio de esta nueva etapa, Hugo García demuestra que la paternidad no solo transforma a las madres, sino también a los futuros papás. Entre antojos, cansancio y disciplina, vive el proceso con humor, compromiso y mucha ilusión, preparándose para la llegada de su bebé junto a Isabella Ladera.