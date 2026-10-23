Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero enternecen las redes con romántico video durante el embarazo de la modelo

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volvieron a llamar la atención en las redes sociales al compartir un tierno momento familiar durante el embarazo de la modelo brasileña. La pareja protagonizó un video en el que el cariño hacia el bebé que viene en camino se mezcló con una divertida broma, dejando ver la complicidad que existe entre ambos en esta etapa de sus vidas.

El tierno video de Ana Paula y Paolo

En las imágenes difundidas en Instagram, el futbolista peruano se acerca a la pancita de su pareja para darle cariño al pequeño que esperan juntos. Mientras Paolo disfruta de este momento especial, Ana Paula sonríe y le acaricia la cabeza, protagonizando una escena que transmite ternura y refleja la emoción que acompaña la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Sin embargo, más allá de las muestras de afecto, fue el sentido del humor de la brasileña lo que terminó robándose las miradas. La modelo aprovechó la publicación para bromear sobre las decisiones que le habría permitido tomar a su pareja durante el embarazo, dando a entender que el delantero tuvo una participación bastante limitada en esas elecciones.

Con una ocurrencia que sorprendió a sus seguidores, Ana Paula dejó entrever que Paolo Guerrero solamente habría podido elegir a la madre de su bebé. De esta manera, convirtió una escena romántica en una divertida muestra de la confianza que comparten, demostrando que los momentos de cariño también pueden estar acompañados de bromas y complicidad dentro de la relación.

Además, la modelo continuó con la misma dinámica en la descripción del video, donde destacó, entre risas, que esta vez le había permitido elegir algo importante. Como detalle adicional, incluyó créditos al estilo de una película y se atribuyó la dirección, producción, edición y última palabra. Paolo, por su parte, apareció como protagonista de esta historia familiar.

Doña Peta opina sobre el embarazo de Ana Paula

Durante una conversación con el programa 'Desvelados', doña Peta contó que se enteró del nuevo embarazo de la brasileña a través de los medios de comunicación. También explicó que tiene conocimiento de que Ana Paula Consorte tendría alrededor de seis meses de embarazo. Además, reveló que el bebé sería una niña, noticia que suma un nuevo capítulo a la familia del delantero, quien junto a la brasileña ya tiene hijos en común.

"(Me enteré de la noticia) por ustedes, por los medios" dijo.

La llegada de la pequeña también significará un nuevo integrante para una familia que continúa creciendo. En ese sentido, doña Peta expresó su felicidad por convertirse nuevamente en abuela y destacó que, con este nacimiento, llegará a tener un total de 22 nietos, algo que considera una bendición para su vida.