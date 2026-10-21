Pataz se queda sin resultado distrital: JEE anula elecciones porque más del 50% no acudió a votar

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró de oficio la nulidad de las elecciones municipales del distrito de Pataz, en La Libertad, realizadas el pasado 4 de octubre. La decisión responde a que más de la mitad de los ciudadanos habilitados no acudió a sufragar.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.° 00609-2026-JEE-PTAZ/JNE, emitida el 19 de octubre. Según las cifras oficiales recogidas en el documento, el padrón estaba integrado por 6.978 electores, pero únicamente 3.314 participaron en la jornada electoral.

Podemos Perú encabezaba el conteo

Antes de la anulación, los resultados oficiales otorgaban una amplia ventaja a Podemos Perú, que había obtenido 1.464 votos válidos, equivalentes al 67,59%. Alianza para el Progreso ocupaba el segundo lugar con 702 votos, correspondientes al 32,41%.

Participacion ciudadana en Pataz en las ERM 2026 (Captura ONPE)

Sin embargo, esa diferencia no evitó la nulidad del proceso . La decisión del organismo electoral se sustentó en la cantidad de ciudadanos que no participaron, independientemente de la ventaja alcanzada por la agrupación que encabezaba el conteo.

Elecciones provinciales y regionales siguen vigentes

La resolución Resolución N.° 00609-2026-JEE-PTAZ/JNE precisa que la medida comprende exclusivamente las elecciones municipales del distrito de Pataz. No afecta a toda la provincia ni invalida los demás procesos desarrollados en la jurisdicción.

En consecuencia, los resultados y las actas correspondientes a las elecciones provinciales y regionales conservan su vigencia. La nulidad queda limitada a la elección distrital, sin extenderse a otras autoridades.

Tras la anulación, deberá esperarse a que la resolución quede firme y se resuelvan las eventuales apelaciones. Si la nulidad se mantiene, corresponderá realizar elecciones municipales complementarias para elegir a las autoridades distritales de Pataz. La fecha y el cronograma deberán anunciarse oficialmente, por lo que todavía no puede precisarse cuándo volverán los ciudadanos a las urnas.