Ana Paula Consorte y el complicado momento que enfrentó embarazada y sin Paolo Guerrero: "Sigo nerviosa"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte pasó un complicado momento al llegar a su casa y encontrar una de las ventanas completamente rota. La modelo brasileña, quien está embarazada por cuarta vez, compartió su preocupación en redes sociales y contó que seguía nerviosa por lo sucedido, mientras Paolo Guerrero no se encontraba con ella.

La pareja del futbolista recurrió a sus historias de Instagram para mostrar los daños en su vivienda y expresar la inquietud que le generó esta inesperada situación. Incluso, se animó a preguntarles a sus seguidores qué pensarían si les ocurriera algo similar.

Ana Paula Consorte y el susto que vivió

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Consorte mostró una fotografía de una ventana de su hogar con el vidrio completamente destrozado. La escena la tomó por sorpresa y le generó preocupación, especialmente porque no encontraba un aspecto positivo en lo sucedido.

"Acabo de llegar a casa y mi ventana se rompió por completo. Sinceramente, no le veo nada de positivo, sigo nerviosa hasta ahora", escribió la modelo brasileña al compartir la imagen.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, pues la influencer dejó en evidencia que el incidente la había inquietado. Además, su embarazo hizo que el episodio cobrara mayor relevancia entre quienes siguen de cerca su vida familiar con Paolo Guerrero.

Pero eso no fue todo. Ana Paula también quiso conocer la opinión de su comunidad virtual y abrió una pregunta en Instagram para saber cómo interpretarían una situación como la que acababa de vivir.

"Cuando se rompe un vidrio en su casa, ¿ustedes lo ven como algo positivo o negativo?", preguntó la modelo en sus historias.

Ana Paula Consorte y su cuarto embarazo

El último 28 de septiembre, Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada y espera su tercer hijo con Paolo Guerrero. La garota eligió su cuenta oficial para soltar la buena nueva mediante un tierno video familiar donde aparecieron sus tres hijos.

Y la cereza del pastel fue que uno de los retoños de la pareja reveló la noticia: "Hola, amigos, les voy a contar que mi mamá tiene un bebé en la barriga".

Mientras Paolo Guerrero no estaba con ella en ese momento, Ana Paula recurrió a las redes sociales para contar lo sucedido y conocer las opiniones de sus seguidores. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre cómo se rompió la ventana ni sobre las circunstancias exactas del incidente.