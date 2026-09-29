Alejandra Baigorria amenaza con demandar a tiktokers por hablar de su matrimonio con Said Palao: "Causan daño"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que darse a conocer que habría amenazado con demandar a dos conocidos tiktokers por realizar contenido de comedia sobre su matrimonio con Said Palao. El caso fue presentado en 'Magaly TV La Firme', donde los creadores respondieron con bromas y defendieron el carácter satírico de sus publicaciones, y recibieron el apoyo de la periodista.

Alejandra amenaza con demandar a tiktokers

El conflicto involucra a 'El Chino que no es Chino' y Nelson Capitán, quienes aseguraron haber recibido advertencias de Baigorria por publicaciones relacionadas con su relación sentimental. Entre los temas que abordaron se encuentran su matrimonio, viajes, regalos y las situaciones que protagonizaron durante los últimos meses, incluida la polémica por la infidelidad de Said Palao en Argentina.

Según comentaron, la 'Gringa de Gamarra' habría exigido a ambos creadores que se retractaran de determinados comentarios bajo la advertencia de iniciar acciones legales. La empresaria cuestionó especialmente las afirmaciones y bromas relacionadas con los gastos de la pareja y otros aspectos de su vida privada que se han convertido en material frecuente para las redes sociales.

"Vas a tener que demostrar todo lo que dices: ¿que yo pago todo? De verdad, ¿qué quieres lograr con esto? ¿Vistas? Hay mucho contenido de valor que podrías hacer. Deja de mentir, porque de verdad ya causas mucho daño y yo ya no lo voy a permitir. Así que te llegará tu carta notarial para que te retractes o, si no, nos vamos a demanda ", dice el mensaje que la empresaria les envió a través de Instagram.

Frente a ello, 'El Chino que no es Chino' respondió utilizando el mismo recurso que caracteriza su contenido: el humor. El tiktoker se mostró preocupado por los posibles gastos que implicaría afrontar un proceso legal, aunque también pidió que sus publicaciones fueran interpretadas dentro del contexto de la comedia y la sátira.

"Yo no tengo la culpa de que ella tenga un marido infiel o no tengo la culpa de que tenga un marido mantenido (...) Pero sí hay un temor por el tema de que sí te puede... te puede hacer perder tiempo y dinero", dijo el comediante.

Por su parte, Nelson Capitán también reaccionó con ironía y cuestionó que las advertencias estuvieran dirigidas específicamente contra ellos, considerando que las situaciones relacionadas con Baigorria y Said son comentadas por numerosos usuarios en redes sociales. Además, continuó realizando bromas sobre los viajes y la dinámica económica de la pareja.

Magaly respalda a tiktokers

Finalmente, Magaly Medina cuestionó la reacción de Baigorria y criticó que haya recurrido a advertencias legales frente a contenidos cuyo propósito es generar humor. La conductora consideró que la exposición pública de la empresaria y de su relación con Palao permite que determinados acontecimientos sean comentados en redes, especialmente cuando ella mantiene una presencia constante en estas plataformas.

"Lo que hizo su marido fue público. Entonces, hay lógicamente un público al que ella se dirige constantemente porque ella es una mujer muy mediática", sentenció.

Es así que, el enfrentamiento dejó en evidencia la tensión entre la exposición pública y los límites del humor en redes sociales. Mientras Alejandra Baigorria evalúa acciones legales contra los creadores, ambos tiktokers mantienen su postura y continúan defendiendo el carácter satírico de sus publicaciones, en medio de las críticas de Magaly Medina por las advertencias realizadas.