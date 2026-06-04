Coca-Cola lleva batalla legal contra conocida orquesta de cumbia peruana ante Indecopi: ¿Por qué se da el conflicto?

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Coca-Cola mediante una denuncia ante Indecopi sostuvo que la orquesta peruana utiliza una tipografía y una franja ondulada que guardan una similitud visual excesiva con sus propios elementos distintivos. Este conflicto busca proteger la integridad de sus activos de propiedad intelectual.

Argumentos en la disputa de marcas

La empresa asegura que estas coincidencias gráficas podrían generar una asociación indebida en los consumidores peruanos. Según la multinacional, el uso no autorizado de estos diseños afecta el carácter distintivo de su marca, la cual goza de una protección amplia y global establecida en diversos países.

La corporación sostiene que posee una familia de marcas que comparten estos elementos gráficos característicos, conocidos como "ribbon". Por ello, argumentan que permitir que terceros utilicen estas formas, incluso en servicios de entretenimiento, perjudica seriamente el posicionamiento estratégico y la exclusividad de su imagen.

La multinacional cuestiona elementos gráficos que considera asociados a la identidad visual de Coca-Cola. Aunque Indecopi rechazó medidas cautelares, el caso sigue en evaluación. 📌Conoce más ► https://t.co/7rcmiLQSk5 pic.twitter.com/0TZvIWjqv7 — Mercado Negro (@mercado_negro) June 4, 2026

Desde la perspectiva de los demandantes, no se trata únicamente de un parecido estético, sino de una infracción sistemática a sus registros. Consideran que el público podría pensar erróneamente que existe algún tipo de respaldo o patrocinio oficial entre la gaseosa y la orquesta.

La agrupación implicada, Amaya Hnos sostiene que su actividad se desarrolla exclusivamente en el sector de entretenimiento. Afirman que no existe posibilidad de confusión para el público, ya que operan en una categoría comercial completamente distinta a las bebidas gaseosas industriales.

Argumentan que los elementos visuales utilizados son parte de una expresión artística propia del ámbito musical. Los representantes de la orquesta enfatizan que sus seguidores distinguen claramente que su trabajo se enfoca en presentaciones en vivo, shows musicales y eventos de carácter social.

Estado actual del proceso administrativo

El Indecopi se encuentra analizando los argumentos presentados por ambas partes para emitir una resolución definitiva. Este proceso es clave para definir si el diseño utilizado por la orquesta efectivamente vulnera los derechos de propiedad industrial de la corporación demandante.

Es importante destacar que el organismo regulador ya tomó una primera decisión relevante respecto a la solicitud inicial. Según el expediente, Indecopi rechazó la medida cautelar solicitada por Coca-Cola, al no encontrar pruebas suficientes sobre una infracción inmediata que ameritara medidas drásticas urgentes.

La resolución de esta controversia marcará un precedente importante en el país sobre el uso de elementos gráficos en sectores diversos. El sector legal observará con atención cómo se definen los límites entre el diseño de marca notoria y la identidad artística.

Esta disputa entre Coca-Cola y Amaya Hnos por infracción de derechos de propiedad industrial y similitud visual sigue en desarrollo, esperando que las autoridades determinen si existe una asociación indebida en el mercado.