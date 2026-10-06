Gestión de Keiko Fujimori enfrentará retos para lograr consensos con el sur del Perú, advierte analista

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el analista político Enrique Castillo expresó su preocupación por la gestión del actual gobierno frente a los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). Según el experto, el oficialismo enfrenta un escenario adverso para establecer consensos con las regiones del sur, tras no conseguir victorias en gobiernos regionales ni alcaldías provinciales.

"¿Qué va a hacer con Verónika Mendoza?", cuestionó Castillo. Subrayó que el Ejecutivo deberá decidir si apoya a autoridades de dura oposición, como en Cusco donde la candidata por Venceremos se consagró ganadora, o Juntos por el Perú en Puno.

"¿[El gobierno] va a dar el apoyo para que tengan éxito? ¿El sur va a volver a sufrir el abandono? Si fuera una gestión inteligente, diría 'le voy a dar todo el apoyo'", enfatizó.

Además, advirtió sobre la falta de articulación en el gabinete de Luis Galarreta, señalando que "cada ministro dispara por su lado" y carecen del músculo técnico necesario para gobernar.

Deficiencias en el Congreso bicameral

En el ámbito legislativo, responsabilizó al Parlamento anterior por el actual entrampamiento, acusándolo de diseñar una bicameralidad defectuosa motivada por intereses de reelección.

El oficialismo sufre un equilibrio precario: es minoría en Diputados y depende de alianzas frágiles en el Senado —por ejemplo, con Renovación Popular— remarcando que las negociaciones actuales responden a conveniencias particulares.

"No se preparó para diferentes escenarios, en los últimos años se acostumbró a un escenario donde dominaba el Congreso y podía decidir las cosas, y eso no sucedió ahora. [...] En Senadores es un equilibrio terrible: si se molesta López Aliga se acabó el equilibrio. [...] No dimensionaron toda esta situación", puntualizó Castillo,

En esa línea, señaló que un escenario similar se vive desde el propio Palacio de Gobierno con su gabinete ministerial, donde muchos de los titulares de las respectivas carteras provienen de partidos que fueron opositores, excandidatos presidenciales o con algún tipo de influencia en diversas bancadas para determinar resultados en los plenos.

En definitiva, el panorama descrito refleja una profunda fragilidad en la institucionalidad del país. Desde un Ejecutivo sin cuadros técnicos que deberá hacer grandes esfuerzos para tender puentes políticos con el sur, hasta un ente electoral vacilante y un Parlamento atado por normas deficientes.

Para superar esta etapa, el experto sugiere que será vital que el gobierno asuma su rol con liderazgo y transparencia, priorizando el desarrollo, el consenso descentralizado y la estabilidad por encima de los intereses partidarios a corto plazo.