Así se vive la previa de Iron Maiden: miles de hinchas esperan el histórico show por sus 50 años

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La mítica banda británica de heavy metal Iron Maiden regresa al Perú tras 15 años de espera para ofrecer un multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Lima. La agrupación liderada por el bajista Steve Harris incluyó a la capital peruana como una de las paradas principales de su ambiciosa gira internacional Run For Your Lives World Tour, espectáculo con el que celebran sus 50 años de fundación.

Fervor de los fanáticos y ambiente festivo en el Estadio Nacional

La expectativa por el espectáculo se reflejó desde la madrugada del sábado con una impresionante masa de seguidores reunida en las afueras del coloso de José Díaz. Portando pancartas, banderolas y los tradicionales polos con la imagen del emblemático Eddie the Head, los asistentes ocuparon las inmediaciones del recinto para asegurar los mejores lugares cerca del escenario.

Durante el transcurso de la tarde, las filas de fanáticos continuaron incrementándose a lo largo de las avenidas contiguas al perímetro del estadio. El ambiente de camaradería se vio acompañado por cánticos, intercambio de recuerdos y la emoción compartida de presenciar el retorno de una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música.

La logística del evento dispuso un fuerte despliegue de seguridad y control de accesos para ordenar el ingreso paulatino de los miles de espectadores. Los organizadores locales recomendaron a los asistentes tomar las preocupaciones del caso y acudir con anticipación para disfrutar del show sin ningún tipo de contratiempo.

Llegada a Lima, antecedente en Ecuador y expectativas del espectáculo

Los integrantes del grupo arribaron a la capital peruana el pasado jueves tras haber cumplido una exitosa presentación en el Estadio Atahualpa de Quito. A pesar del entusiasmo demostrado por el público ecuatoriano, la fecha se volvió viral en plataformas digitales debido al malestar expresado por el vocalista Bruce Dickinson por el uso indebido de bengalas en la zona de cancha.

Superado el incidente en el vecino país, el propio vocalista dedicó un mensaje especial a la fanaticada peruana para invitarlos a ser parte de esta velada histórica en el primer escenario deportivo del país. Dickinson remarcó el entusiasmo del sexteto británico por reencontrarse con sus seguidores locales tras medio siglo de carrera artística ininterrumpida.

Esta icónica presentación marca la vuelta de la banda a territorio peruano luego de su última visita registrada el 23 de marzo de 2011 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la gira The Final Frontier. Quince años después , el conjunto británico promete saldar la deuda con sus seguidores peruanos ofreciendo un repertorio cargado de sus más grandes éxitos.

En ese sentido, Iron Maiden se alista para ofrecer una noche inolvidable en el Estadio Nacional de Lima y ratificar su vigencia como uno de los máximos referentes del heavy metal a nivel mundial.