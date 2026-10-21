Austin Palao defiende a Said Palao tras ser tildando de mantenido por Alejandra Baigorria: "Nos va super bien"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao salió en defensa de su hermano Said Palao luego de las críticas que ha recibido por su situación económica y las comparaciones con su esposa, Alejandra Baigorria. El cantante rechazó los comentarios que lo señalan como un mantenido y aseguró que ambos hermanos han construido su estabilidad financiera gracias a su propio trabajo y esfuerzo.

Austin niega que Said Palao sea mantenido

Durante una entrevista con el programa digital Instarándula, Austin se refirió a los cuestionamientos que enfrenta Said desde que su relación con la empresaria se convirtió en tema recurrente de conversación. En ese sentido, dejó en claro que su hermano cuenta con sus propios recursos económicos y no necesita depender de su esposa para mantener su estilo de vida.

"Mi hermano no es ningún mantenido. Yo ya le he dicho a mi hermano que cada vez que quiera decir algo, acá está su hermanito que lo puede coachear", expresó.

Asimismo, el exchico reality mostró su lado más humano al reconocer que las críticas constantes pueden afectar a cualquier persona, incluso a quienes están acostumbrados a desenvolverse frente a las cámaras. Por ello, consideró que Said también tiene derecho a sentirse incómodo o dolido ante determinados comentarios, pues la exposición pública no lo hace inmune a las opiniones negativas.

"Pero ya yendo a un lado más humano, todo tiene un límite, la gota que derramó el vaso. Mi hermano no deja de ser un humano, de sentir cosas, le pasan cosas. Me imagino que habrá estado en un cuadro donde claramente la realidad no es así. Mi hermano no es ningún mantenido", agregó para Instarándula.

Austin revela que a Said le va bien

Por otro lado, Austin destacó que tanto él como Said han conseguido buenos resultados económicos después de varios años de trabajo en el mundo del entretenimiento. Aunque reconoció que pudieron atravesar momentos de mayor necesidad en el pasado, sostuvo que su situación actual es diferente y responde al esfuerzo que han realizado para salir adelante.

Finalmente, el cantante se mostró optimista respecto al futuro de su hermano y consideró que atraviesa una buena etapa personal y profesional. Además, reafirmó su disposición a aconsejarlo cuando lo necesite, dejando en evidencia que está dispuesto a respaldarlo frente a los cuestionamientos que recibe por su matrimonio con Alejandra Baigorria.

"A mi hermano y a mí nos va súper bien y no tenemos la necesidad que se pudo haber tenido antes, pero en base a trabajo y esfuerzo los resultados llegan a la larga. Creo que mi hermano está pasando por un buen momento y le va a ir mucho mejor", sentenció.

De esta manera, Austin Palao dejó en claro que respalda a su hermano frente a los cuestionamientos sobre su economía y su matrimonio con Alejandra Baigorria. Además, recordó que ambos han logrado salir adelante gracias a su esfuerzo, mientras destacó que las críticas también pueden afectar emocionalmente a Said, pese a su exposición pública.