Hermano del papa León XIV comparte detalles sobre su recuperación tras la cirugía pulmonar: "Está fabulosamente"

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras haberse sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo canceroso en el pulmón, la salud del papa León XIV muestra un panorama sumamente alentador. En declaraciones concedidas a FOX News, su hermano Louis Prevost compartió mayores detalles sobre cómo ha afrontado el pontífice este proceso médico y cómo se mantiene en comunicación constante con su familia.

"Intentamos hablar todos los días desde que esto pasó, y está fabulosamente... Ojalá yo pudiera estar así de bien. Después del día de la cirugía, cuando informaron que lo habían sacado todo, que estaba limpio y directo, ha tenido una recuperación rápida."

La noticia del cáncer sorprendió a su familia

Asimismo, Prevost señaló que el diagnóstico inicial tomó por sorpresa a su círculo íntimo, destacando que el problema oncológico surgió de manera imprevista, pero resaltó la oportuna intervención médica, la cual dio con la enfermedad en un tiempo favorable antes de que presentara mayores complicaciones.

"[...] Él fue el primero con cáncer de pulmón, lo cual surgió de la nada. Nadie más tuvo eso en nuestra familia que yo sepa, así que fue un diagnóstico inesperado. Gracias a Dios lo encontraron cuando lo hicieron y lo extrajeron; si hubiera avanzado más, quién sabe, las cosas habrían sido dramáticamente diferentes."

Reaparición pública y el rezo del Ángelus

La solidez de su recuperación se materializó este domingo, cuando el Santo Padre reapareció ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro para presidir el tradicional rezo del Ángelus, marcando su primera aparición pública masiva tras abandonar el centro médico. Desde el balcón papal, el pontífice expresó su profunda gratitud por las muestras de afecto y las oraciones recibidas durante su internamiento:

"Esta experiencia me ha hecho sentir una cercanía especial con todos aquellos que están luchando contra la enfermedad y la dolencia", expresó, a la vez que agradeció el constante apoyo de la comunidad internacional.

#Atención El papa León XIV retomará gradualmente sus actividades tras superar con éxito la cirugía.



Durante el Ángelus de este domingo, agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas: "Reanudaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras... pic.twitter.com/plV2x57EcI — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) October 18, 2026

Mientras se aguardan los resultados definitivos de las biopsias de control enviadas al laboratorio, el liderazgo del pontífice se consolida con optimismo tanto en el ámbito espiritual como en su círculo más cercano, transmitiendo un mensaje de fortaleza y esperanza aún en los escenarios más desalentadores y preocupantes..

La rápida mejoría del papa León XIV, respaldada por el testimonio cercano de su familia y su emotiva reaparición en el Ángelus dominical, consolida un mensaje de tranquilidad para la grey católica global frente a los retos de salud que ambos hermanos afrontan con resiliencia.