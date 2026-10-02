Samuel Suárez destruye a Alejandra Baigorria por no soportar las críticas y Magaly lo respalda: "No te quejes"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samuel Suárez arremetió contra Alejandra Baigorria y cuestionó que ahora se incomode por los comentarios de la prensa sobre su vida privada y su matrimonio con Said Palao. El periodista recordó que la empresaria construyó parte de su exposición mediática desde sus inicios en televisión, mostrando romances, conflictos y diferentes momentos personales.

Desde su participación en realities como Combate, Alejandra permitió que el público conociera detalles de sus relaciones sentimentales, rupturas y problemas amorosos. Suárez consideró que esa exposición fue constante durante años y que la empresaria no solo permitió que los medios siguieran cada capítulo de su vida, sino que también convirtió esa atención en contenido.

El popular 'Ratuja' cuestionó que Baigorria ahora pretenda marcar distancia con la prensa cuando las opiniones no son favorables. Para Suárez, la exposición de la empresaria no se limitó a sus relaciones, pues también estuvo acompañada de la promoción de sus negocios, lanzamientos comerciales y otros proyectos que difundió aprovechando su presencia en medios.

"Todas tus miserias de tus romances las hemos gozado como una novela. Ahora no nos pidas después de haber facturado; que nadie diga nada. En su matrimonio hizo un live y la gente, para ver material exclusivo, tenía que pagar algo. ¿Quién desenmascaró los audios de Guty Carrera?", dijo.

Asimismo, Suárez puso como ejemplo su matrimonio con Said Palao, cuya celebración también tuvo una importante exposición pública. El periodista recordó que la pareja compartió contenido relacionado con la ceremonia y que incluso hubo material exclusivo al que el público podía acceder mediante un pago. Por ello, cuestionó que posteriormente genere incomodidad la cobertura mediática.

Además, el periodista sostuvo que durante años Baigorria obtuvo beneficios de mantener una relación cercana con los medios cuando esta le resultaba conveniente. Sin embargo, ahora que algunos programas cuestionan aspectos de su vida privada o comentan situaciones relacionadas con su matrimonio, su reacción sería diferente, situación que Suárez consideró contradictoria.

"Tú eres feliz con la prensa cuando te conviene, querida. De ti hablamos desde el día uno porque nos has dado contenido diario y ahí no te quejabas", sentenció.

Magaly se une a las críticas contra Alejandra

Tras escuchar los argumentos del conductor de Q'Bochinche!, Magaly Medina respaldó su posición y coincidió en que Baigorria ha expuesto públicamente diferentes aspectos de su vida. La conductora también recordó la relación entre esa exposición y la posibilidad de obtener beneficios, señalando que quien decide compartir públicamente su vida debe asumir que otros puedan comentarla.

"Si quieres exponer todo, no te quejes cuando esa ilusión que creaste alguien lo sopla. Creo que es un buen argumento para pasarle a mi abogado cuando tenga que defenderme en la apelación que ella ha hecho", expresó en su programa.

Es así que, Samuel Suárez cuestionó que Alejandra Baigorria se moleste por los comentarios sobre su vida privada, al recordar que durante años expuso sus relaciones y aprovechó su popularidad para promocionar sus negocios. Magaly Medina coincidió con el periodista y respaldó sus cuestionamientos sobre la exposición mediática de la empresaria.